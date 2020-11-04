AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حملة بايدن تؤكد إمكانية فوزه على ترامب بدون أصوات فلوريدا وبنسلفانيا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:32 ص
المرشح الديمقراطي
المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن
Advertisements
رحيم يسري
أكدت حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، أنه يمكنه هزيمة منافسه الرئيس الحالي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بدون ولايتين مهمتين وهما "فلوريدا وبنسلفانيا".

وقال مدير حملة بايدن جين او ميلي إن نائب الرئيس السابق، كان متقدما بفارق "8 نقاط" في يوم الانتخابات، في ولايات رئيسية. بفضل زيادة نسبة التصويت، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأوضح أن ذلك يسمح للمرشح الديمقراطي بالمضي قدما للفوز بـ270 انتخابيًا لازمًا في "المجمع الانتخابي" للوصول إلى البيت الأبيض.

وأشار إلى أنه يمكن تأمين تلك الأصوات بدون ولايتي بنسلفانيا 20 صوتًا وفلوريدا 28 صوتًا الحاسمتين.

وأدلى أكثر من  100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا.. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضد خصمه بايدن .. ترامب لن يفوز بالسباق الرئاسي إلا بشرط وحيد «تقرير»

الرئيس الأمريكي يمازح الصحفيين: صوَّتُّ لرجل يدعى ترامب

قبل أسبوع من الانتخابات| النساء يفوّقن بايدن على ترامب في أهم ولايتين

الكرسي يقترب.. بايدن يتقدم على ترامب في 4 ولايات حاسمة في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الأمريكية.. حملة ترامب تتوقع الفوز وحسم الصراع في 6 ولايات متأرجحة

انتخابات الرئاسة الأمريكية.. بدء التصويت في 43 ولاية وواشنطن

ترشيحاتنا

بلاش تجسد «البطل المكسور».. رسالة ونصيحة من كاملة أبو ذكرى لـ محمد رمضان.. فيديو

دراسة تصدم المتعافين .. فيروس كورونا يستمر في إصابة هذا الجزء من الجسم

مصري بـ نيويورك يكشف الأسباب حال خسارة ترامب.. فيديو

طريقة حفظ البامية بأسرار المطاعم في 3 دقائق

هدف خرافة.. محمد صلاح يضيف الثالث لليفربول في شباك أتالانتا بدوري الأبطال

حفلات غير لائقة.. راقصة تطيح بمجلس إدارة مركز شباب قويسنا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مغسلة ملابس إلى صالات البلياردو.. أغرب مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأمريكية

بعد إثارة الجدل بحديثها عن الانتخابات الرئاسية.. ميجان ماركل تُدلي بصوتها مبكرًا عبر البريد

تعرف على موقف مصابي كورونا من التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية