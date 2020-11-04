حملة بايدن تؤكد إمكانية فوزه على ترامب بدون أصوات فلوريدا وبنسلفانيا

أكدت حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، أنه يمكنه هزيمة منافسه الرئيس الحالي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بدون ولايتين مهمتين وهما "فلوريدا وبنسلفانيا".





وقال مدير حملة بايدن جين او ميلي إن نائب الرئيس السابق، كان متقدما بفارق "8 نقاط" في يوم الانتخابات، في ولايات رئيسية. بفضل زيادة نسبة التصويت، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.





وأوضح أن ذلك يسمح للمرشح الديمقراطي بالمضي قدما للفوز بـ270 انتخابيًا لازمًا في "المجمع الانتخابي" للوصول إلى البيت الأبيض.





وأشار إلى أنه يمكن تأمين تلك الأصوات بدون ولايتي بنسلفانيا 20 صوتًا وفلوريدا 28 صوتًا الحاسمتين.





وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.



