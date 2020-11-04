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رياضة

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:35 ص
لقاء الذهاب بين الزمالك
لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء المغربي
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حسام الحارتي
يحل فريق الرجاء المغربي ضيفا على الزمالك في إياب دوري قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة من مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي.

وشهدت الساعات الماضية، جدلا كثيرا؛ بسبب تأجيل المباراة مرتين؛ لإصابة عدد من لاعبي الرجاء المغربي بفيروس كورونا عقب مواجهة الذهاب بين الفريقين.
 
ويحتاج الزمالك في مباراة اليوم إلى  التعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل مباشرة إلي نهائي البطولة والمقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري في استاد برج العرب .

ومن جهة أخري أكد مرتضى منصور، في حديثه إلى لاعبي الفريق والجهاز الفني، صعوبة مباراة الغد. 

ويخوض الزمالك مباراة إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي. 

وطالب مرتضى منصور، أثناء جلسته مع اللاعبين والجهاز الفني، بنسيان نتيجة مباراة الذهاب التي فاز فيها الزمالك بهدف دون رد في المغرب. 

وأبدى مرتضى منصور، ثقته في قدرات لاعبي الفريق الأبيض في تحقيق الفوز، وفي إمكانيات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو، موضحا أن الزمالك استعاد خدمات اللاعبين المصابين قبل مباراة الغد. 

وجدد مرتضى منصور، وعده لـ مصطفى محمد بالموافقة على احترافه في حالة فوز الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا وتلقيه عرضا مناسبا للاحتراف الخارجي في الفترة الحالية.

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