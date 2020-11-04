AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

معقم اليدين يشوه سائق تاكسي ويحرق سيارته في بريطانيا.. صور

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:10 ص
سائق
سائق
Advertisements
عزة عاطف
تزايدت الحوادث الناتجة عن عدم أخذ الاحتياطات اللازمة عند التعامل مع معقمات اليدين التي تحتوي على نسب عالية من الكحول؛ من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأصيب سائق سيارة أجرة بريطاني بحروق مروعة عند تجربة ولاعة جديدة، نتج عنها اشتعال مادة التعقيم التي كان قد وضعها على يديه للتو. 

ويقول السائق ويدعى «بريان هاتشينسون» 42 عامًا، إن الأمر وكأنه "ذهب إلى الجحيم وعاد" خلال الأسابيع السبعة الماضية، حيث أجرى عدة عمليات جراحية وترقيعا للجلد في مستشفى رويال فيكتوريا في نيوكاسل لمحاولة الشفاء. 

وكان السائق وهو أب لطفلين ينظف سيارته أثناء انتظار راكب آخر عندما وقع الحادث الغريب.. وقال: "لقد لاحظت وجود ولاعة في المقعد الخلفي من سيارتي.. كنت قد عقمت يدي للتو، ففركت راحة يدي حتى أجففها، لكن يدي كانت لا تزال مبللة بالمعقم".

وأكمل "أخذت الولاعة وأشعلتها لمعرفة ما إذا كانت تعمل.. وفجأة اشتعلت النار في يدي من الخلف، وعندما حاولت فتح الباب لإلقاء الولاعة؛ اشتعلت يدي الأخرى".

وفي لحظة اشتعلت كرة نارية داخل السيارة أصابت وجهي وذهبت فوق رأسي: "لقد استمر الأمر حرفيًا لـ ثوانٍ معدودة، لكن كما رأيتم من الصور، فقد سببت لي الألم والتشوهات".

وقال "بريان" إنه أصيب بالصدمة قبل وصول المسعفين، ولم يستطع التوقف عن التشنج، لذا أعطاه المسعفون "المورفين" على الفور، لكنه اضاف: "عندما تلاشى مفعول المورفين، أحسست به - كان الألم مروعًا".

وأوضح أن معقم اليدين الذي كان يستخدمه مكون من مزيج من المحاليل المختلفة التي اشتراها خلال الشهرين الماضيين وأضافها إلى زجاجة واحدة ليحتفظ بها في سيارته. 

يروي: "كنت أشتري حمولات من أماكن مختلفة وأضعها في زجاجة أكبر ليكون من الأسهل وضعها على يدي لكوني سائق سيارة أجرة".

وتحسنت حالة بريان وعاد إلى منزله، لكن لازال أمامه طريقًا طويلًا للتعافي ويتعين عليه ارتداء أربطة الضغط على جلده، ربما لسنوات قادمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منال سلامة وابنتها تتعرضان لحادث سير مروع على طريق العلمين

بسبب معقم اليدين.. طفل 3 أعوام يشعل النار في نفسه دون قصد.. تفاصيل

علقة ساخنة.. سائق تاكسي ينهال بالضرب على راكبة بسبب موبايل

شاهد.. احتراق سيارة سعرها 320 ألف جنيه إسترلينى ونجاة مالكها

شاهد.. مسلح يفتح النار على أطفال في أحد شوارع أوهايو الأمريكية| فيديو

النيران اشتعلت به أثناء اللعب.. معقم يدَين يحرق وجه طفلة

ترشيحاتنا

عقب إلقاء القبض عليهم.. فرج عامر يتمكن من إنهاء مشكلة البراعم بنادي سموحة

قائد سموحة يرحل عن الفريق بالتراضي .. اعرف السبب

ساعة الحسم.. كل ما تريد معرفته عن سير العملية الانتخابية في أمريكا وإعلان النتائج

خلال تغطية الانتخابات الأمريكية..أحمد موسى يعتذر للمشاهدين بعد عرض صورة خارجة من نيويورك.. فيديو

أخبار الفن.. نشوى مصطفى تعلن عن إصابتها بكورونا.. هاني رمزي يعتذر للجمهور الليبي

تحدث لأول مرة.. عماد أديب يوضح 6 ملاحظات على انتخابات الرئاسة الأمريكية.. فيديو

AdvertisementS

دراسة تصدم المتعافين .. فيروس كورونا يستمر في إصابة هذا الجزء من الجسم

ماذا حدث لطفل المرور بعد دخوله رعاية الطفل.. مدير نجدة الطفل يجيب.. فيديو

فيديو مثير للجدل.. القصة الكاملة لأستاذ خدمة اجتماعية بالإسكندرية يستهزئ بالقرآن

بعد فضيحة جنسية جديدة.. يوسف الحسيني يوجه رسالة قاسية لـ معتز مطر.. شاهد

الانتخابات الأمريكية 2020.. تعرف على الولايات الفائز بها ترامب وبايدن

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. التصويت الشعبي لا يحدد الفائز.. المجمع الانتخابي يحسم من هو الرئيس الأمريكي القادم؟

بعد هدفه في أتلانتا.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

دعاء قضاء الدين .. واظب عليه يوميا يقضى دينك ويزيل همك

ماذا يحدث بجسمك عند امتناعك عن تناول الخبز؟

قائد سموحة يرحل عن الفريق بالتراضي .. اعرف السبب

انطلاقة من وسط الملعب .. هدف خرافي لـ محمد صلاح في شباك أتالانتا.. فيديو

بالأرقام والصور .. تعرف على القيمة الحقيقية لأسطول سيارات محمد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معقم اليدين يشوه سائق تاكسي ويحرق سيارته في بريطانيا.. صور

أكثر من 160 مليون صوت.. رغم كورونا أمريكا تشهد أعلى نسبة إقبال من الناخبين في تاريخها

تعرف على موعد طرح سكودا أوكتافيا A8 فى مصر