تجهيز المقار ولجان انتخابات النواب 2020 في جنوب سيناء .. صور

بدأت محافظة جنوب سيناء تجهيز المقرات ولجان انتخابات مجلس النواب، والتي سيتم الاقتراع بها يومي السبت والاحد القادمين، وسط متابعة دقيقة من اللواء مجدي الوصيف السكرتير المساعد للمحافظة، والمحاسب فوزي همام مساعد المحافظ للمحليات.





وتابع المحاسب فوزي همام مساعد محافظ جنوب سيناء لشؤون المحليات تجهيزات لجان انتخابات مجلس النواب بمدينة رأس سدر.





وتأتي أعمال تفقد المقار الانتخابية؛ للوقوف على مدى جاهزيتها قبيل عملية الاقتراع بالمدينة، وتضافر جهود جميع الجهات والهيئات ذات الصلة ، ببذل مزيد من الجهد ، لظهور المحافظة بالمظهر المشرف الحضاري اللائق بها ، وإجراء عملية انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بجنوب سيناء في هدوء وأمان .





كما تابع اماكن لجان الاقتراع التي تستقبل الناخبين للادلاء باصواتهم بمدينة رأس سدر لمتابعة آخر الاستعدادات لإجراء العملية الانتخابية طبقا للدستور والمقرر لها خلال الفترة من ٧ / ١١ حتي ٨ / ١١ / ٢٠٢٠، و رافقه خلال جولته، كل من "سامح المتولى نائب رئيس مدينة رأس سدر، ومحمد عيد مدير إدارة رأس سدر التعليمية، ونجلاء جاب الله مدير إدارة الأزمات بمجلس المدينة".





يشار الي أن المدينة سيتم إجراء الاقتراع بها بمدرستي جمال عبد الناصر الاعدادية ومدرسة الشهيد سيد زكريا الابتدائية.





وفي سياق متصل، تابع اللواء مجدي الوصيف، خلال زيارته لمدينة نويبع، آخر الاستعدادات لاستقبال انتخابات مجلس النواب؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .





وتفقد مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة بلال بن رباح الإعدادية بالمدينة واطمئن على جاهزيته وتوفير كافة المتطلبات الخاصة بعملية التصويت، حيث رافقه اللواء محمد شعير رئيس مدينة نويبع.





جدير بالذكر ان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شدد على كافة القيادات والأجهزة الإدارية والتنفيذية ومختلف الجهات بمحافظة جنوب سيناء بحتمية الالتزام بالنزاهة والحيادية والشفافية التامة أثناء وقبل وبعد العملية الانتخابية.





وأكد ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأنه على جميع القيادات التنفيذية وخاصة ذوي الصلة بأماكن اللجان الانتخابية ومسارات الناخبين، توفير سبل الراحة والتأمين اللازمة لجميع أطراف العملية الانتخابية والمشاركين بها والناخبين.





وأشار الى ضرورة تدقيق التعليمات التنظيمية التي تم إعدادها بواسطة مركز العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وأن تتضمن كافة التفاصيل والمهام لمختلف الجهات، مع التأكيد على حتمية الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.





وتأتى تلك التوجيهات تماشيًا مع اهتمام القيادة السياسية بإتمام الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب فى إطار كامل الالتزام والحيادية وتعظيم المشاركة للناخبين من منطلق الحس الوطني والالتزام بالمشاركة السياسية.