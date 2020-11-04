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أخبار العالم

واشنطن من بينها.. بايدن يحسم 6 ولايات لصالحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:19 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بولايات فيرمونت وديلاور وميريلاند وماساتشوسيتس، ونيوجيرسي والعاصمة واشنطن، على الرئيس دونالد ترامب. 

فيما أشارت النتائج الأولية، اليوم الأربعاء، إلى فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأصوات المجمع الانتخابي لولاية فيرجينيا الغربية، الواقع عددها 5 أصوات ضد مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن. 

وأظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على حساب الرئيس الحالي المنتهية ولايته دونالد ترامب في ولاية جورجيا.

وأغلقت صناديق الاقتراع في ولايات جورجيا وإنديانا وكنتاكي وكارولينا الشمالية وفيرجينيا.

كما أظهرت المؤشرات تقدم بايدن بنسبة 55.5% في ولاية جورجيا - 16 صوتًا في المجمع الانتخابي -، بينما حصل ترامب على 43.3%.

وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي إن إن"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا.. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.

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