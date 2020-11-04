مع انتهاء صافرة مباراة الزمالك الليلة.. الأهلي يعلن تعاقده مع لاعب الرجاء المغربي

وأشارت بعض التقارير الصحيفة إلي سعي مسئولي النادي الأهلي ل إعلان إتمام التعاقد مع اللاعب؛ عقب إنهاء المباراة أمام نادي الزمالك .

ويلتقي الرجاء المغربي مع الزمالك، اليوم الأربعاء، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، في مباراة الذهاب، التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.





وسيواجه الفائز من الرجاء والزمالك فريق الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في 27 نوفمبر المقبل في مصر.