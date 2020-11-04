مع انتهاء صافرة مباراة الزمالك الليلة.. الأهلي يعلن تعاقده مع لاعب الرجاء المغربي

أنهى النادي الأهلي المصري إجراءات التعاقد الرسمي مع الدولي المغربي بدر بانون لاعب الرجاء الرياضي البيضاوي، مستغلا تواجده مع الأخير بالعاصمة القاهرة، قبل خوض مواجهة حاسمة أمام مضيفه الزمالك، مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ووفقًا لتقارير بعض الصحف المغربية، فإن بدر بانون، غادر معسكر الرجاء بالقاهرة؛ بعد إجراء البعثة للمسحة الطبية الخاصة بفيروس "كورونا"، من أجل إتمام تعاقده مع النادي الأهلي .
وأشارت بعض التقارير الصحيفة إلي سعي مسئولي النادي الأهلي لإعلان إتمام التعاقد مع اللاعب؛ عقب إنهاء المباراة أمام نادي الزمالك .