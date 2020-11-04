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أخبار العالم

قنابل وأعمال عنف وطرد مشبوه.. مراكز الاقتراع في أمريكا على صفيح ساخن

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:24 ص
صدى البلد
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شريف سيد
ألقت شرطة ولاية فيرجينيا الأمريكية، القبض على رجل يبلغ من العمر 63 عامًا؛ عقب زعمه بوضع قنبلة داخل مدرسة تستخدم كمركز اقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك بالتزامن مع اندلاع أعمال شغب بين مؤيدي ترامب وبايدن. 

وتلقت السلطات الأمريكية، مكالمة هاتفية، من مدرسة تايلور، التي تستخدم كمركز اقتراع في ولاية فيرجينيا، واعتقلت الشرطة الشخص، وتم احتجازه لحين مثوله أمام المحكمة، اليوم الأربعاء. 

وشهدت الولاية، أعمال عنف أيضا، بين أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، وألقت الشرطة القبض على شخص متسبب في الشغب. 

يأتي ذلك في الوقت الذي تلقت الشرطة الأمريكية بلاغًا، عن وجود قنبلة، وطرد مشبوه، في متجر للأجهزة الإلكترونية في ولاية تكساس. 

وبدأ- منذ ساعات قليلة- إعلان النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية. 

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