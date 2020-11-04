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أخبار العالم

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. بايدن يفوز في نيوجيرسي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:27 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، تقدّم المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولاية نيوجيرسي.

وأظهرت المؤشرات فوز بايدن بولاية نيوجيرسي- 14 صوتًا في المجمع الانتخابي- حيث تفوق بنسبة 59.9% مقابل 39.1% لصالح ترامب.

وسبق أن أظهرت النتائج فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالـ 11 صوتًا الخاصين بالمجمع الانتخابي في ولاية إنديانا، بالإضافة إلى ولاية كنتاكي. 

وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتاً انتخابياً على الأقل للفوز.

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