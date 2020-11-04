انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. بايدن يفوز في نيوجيرسي

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، تقدّم المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولاية نيوجيرسي.





وأظهرت المؤشرات فوز بايدن بولاية نيوجيرسي- 14 صوتًا في المجمع الانتخابي- حيث تفوق بنسبة 59.9% مقابل 39.1% لصالح ترامب.





وسبق أن أظهرت النتائج فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالـ 11 صوتًا الخاصين بالمجمع الانتخابي في ولاية إنديانا، بالإضافة إلى ولاية كنتاكي.





وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.



