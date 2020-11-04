انفجار في غرفة لفرز الأصوات بولاية جورجيا الأمريكية

وقع انفجار في غرفة مُعدَّة لفرز الأصوات الخاصة بانتخابات الرئاسة الأمريكية، في إحدى مقاطعات ولاية جورجيا ؛ الأمر الذي قد يتسبب في تأجيل نتائج الولاية.

وذكرت عدة وسائل إخبارية أمريكية ، من بينها "أتلانتا جورنال كونستيتيوشن" ، أن الانفجار وقع في أنبوب للمياه في غرفة فرز الأصوات التي يتم إرسالها بالبريد بمقاطعة فولتن بولاية جورجيا.

وقال مسؤولون بالولاية، إن أي من أوراق الاقتراع لم تتضرر.



