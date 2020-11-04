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أخبار العالم

الأول.. الديمقراطيون يحصلون على «مقعد جديد» في مجلس الشيوخ الأمريكي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:19 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
حقق الديمقراطيون أول مقعد مكتسب في مجلس الشيوخ الأمريكي؛ بفوز حاكم ولاية كلورادو السابق؛ جون هيكنلوبر؛ في انتخابات الولاية، ضد مرشح الحزب الجمهوري.

وفاز جون هيكنلوبر بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية كلورادو، بعد تقدمه على منافسه الجمهوري كوري جاردنر، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

فيما أفادت تقارير بأن السيناتور الجمهوري  ليندسي جراهام، استطاع الاحتفاظ بمقعده في مجلس الشيوخ الأمريكي، في ولاية ساوث كارولينا,

من جانبها، وقعت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن يحتفظ الديمقراطيين بأغلبية في مجلس النواب الأمريكي.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن الحزب الديمقراطي سيحافظ على الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، ويضيف 5 مقاعد جديدة.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعرب قادة الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، عن ثقتهم بأن يحظوا بالأغلبية داخل مجلس النواب، تزامنًا مع انتخابات الرئاسة والكونجرس التي تجرى في الولايات المتحدة.

وأعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، رئيسة لجنة الحملة الديمقراطية لانتخابات الكونجرس، شيري بوستوس، عن ثقتهم بأنهم سيحظوا بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، وفقًا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

وأدلى أكثر من  100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.

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