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أخبار العالم

الانتخابات الأمريكية.. ترامب يتقدم على بايدن في ميشيجان وأوهايو

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:34 ص
الانتخابات الأمريكية..
الانتخابات الأمريكية.. ترامب يتقدم على بايدن في ميشيجان
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قسم الخارجي
أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تقدم الرئيس دونالد ترامب في ولاية ميشيجان وبنسلفانيا وأوهايو.

وحصل ترامب على 55.5% من أصوات ولاية ميشيجان - 16 صوتا في المجمع الانتخابي -، مقابل 42.85% لصالح بايدن؛ وذلك بعد فرز أكثر من 35% من الأصوات.

كما تقدم ترامب أيضا في ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا - 20 صوتا في المجمع الانتخابي- متفوقا على الديمقراطي جو بايدن.

وحقق المرشح الجمهوري تقدما ملحوظا أيضا في ولاية أوهايو - 18 صوتا في المجمع الانتخابي - بعد فرز 82% من الأصوات.

وسبق أن أظهرت النتائج فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالـ 11 صوتًا الخاصين بالمجمع الانتخابي في ولاية إنديانا، بالإضافة إلى ولاية كنتاكي. 

وأدلى أكثر من  100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

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