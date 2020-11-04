الانتخابات الأمريكية.. ترامب يتقدم على بايدن في ميشيجان وأوهايو

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تقدم الرئيس دونالد ترامب في ولاية ميشيجان وبنسلفانيا وأوهايو.





وحصل ترامب على 55.5% من أصوات ولاية ميشيجان - 16 صوتا في المجمع الانتخابي -، مقابل 42.85% لصالح بايدن؛ وذلك بعد فرز أكثر من 35% من الأصوات.





كما تقدم ترامب أيضا في ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا - 20 صوتا في المجمع الانتخابي- متفوقا على الديمقراطي جو بايدن.





وحقق المرشح الجمهوري تقدما ملحوظا أيضا في ولاية أوهايو - 18 صوتا في المجمع الانتخابي - بعد فرز 82% من الأصوات.





وسبق أن أظهرت النتائج فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالـ 11 صوتًا الخاصين بالمجمع الانتخابي في ولاية إنديانا، بالإضافة إلى ولاية كنتاكي.



