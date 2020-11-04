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أخبار العالم

أول سيناتور أمريكي من مواليد التسعينيات.. الشاب ماديسون كاوثورن يدخل الكونجرس

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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شريف سيد
حصل المرشح الجمهوري بولاية نورث كارولينا، ماديسون كاوثورن، على مقعد مجلس النواب؛ ليصبح أول شاب عشريني يحقق هذا الأمر. 

وتمكن كاوثورن، من هزيمة مرشح الحزب الديمقراطي والمدعي العام السابق الخاص بالقوات الجوية، مو ديفيس، في انتخابات الشيوخ الأمريكية. 

ويبلغ كاوثورن، من العمر 25 عاما، وهو أول عضو في الكونجرس من مواليد التسعينيات. 

وفاز كاوثورن بنسبة أصوات 63.1 بالمئة (175 ألف صوت)، فيما حقق دافيس نحو 34.1 بالمئة (94 ألف صوت)، ليصبح بذلك ضمن أصغر المشرعين في تاريخ الولايات المتحدة.

وتعرض كاثورن، لحادث في عام 2014، أحدث إعاقة في قدمه، وتسبب في تركه الدراسة. 

وتستمر النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية في الظهور تبعاها، إلى جانب نتائج التصويت في مجلس النواب والشيوخ بالكونجرس. 

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