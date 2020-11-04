ثاني أكبر ولايات المجمع الانتخابي.. ترامب يحسم الفوز في تكساس

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأغلبية أصوات ولاية تكساس، التي تتمتع بـ 38 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يجعلها ثاني أكبر ولايات المجمع الانتخابي بعد فلوريدا.









وشهدت الانتخابات الأمريكية منافسة دراماتيكية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن.





وتمكن ترامب حتى الآن من الفوز بولايات (فرجينيا الغربية، وكارولينا الشمالية، وإنديانا، وكنتاكي وألاباما، وتينيسي، وأركنساس، ولويزيانا، وميسيسيبي، وميزوري، ونبراسكا، ونورث داكوتا، وأوتاه)، فيما فاز بايدن بـ (فرجينيا وفيرمونت وميريلاند ونيوجيرسي والعاصمة واشنطن وديلاور وإلينوي وكاليفورنيا وكولورادو ونيويورك ونيومكسيكو ونيوهامشاير).





واشتد التنافس بين المرشحين في ولاية فلوريدا، حيث تقدم بايدن في البداية على ترامب بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات، إلا أن الرئيس الأمريكي قلب الموازين وتقدم على بايدن بعد فرز 86% من الأصوات.





وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي إن إن"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.





ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا.. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.