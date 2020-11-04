AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب: يريدون اختطاف الأصوات مني.. ومستعد للاحتفال بالفوز

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:39 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
شيماء مصطفى
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الشكر لشعبه، لدعمه الكبير والتصويت له في انتخابات الرئاسة.

وقال ترامب في كلمة له بالبيت الأبيض: "النتائج الليلة رائعة ومبهرة ونستعد للاحتفال"، مضيفا أنه فاز بولايات لم تكن متوقعة.

وأكد أنه فاز بولايات تكساس وأوهايو وفلوريدا، وتقدم في ولاية جورجيا، لافتا إلى أنه من غير المرجح أن يلحق به المرشح الديمقراطي جو بايدن في بعض الولايات المتبقية.

ولوح بأنه لن يصمت أمام محاولة البعض اختطاف الانتخابات، موضحا أنه تقدم بفارق كبير في بنسلفانيا.

وكانت قناة "سي إن إن" الأمريكية كشفت في وقت سابق أن مؤشرات النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تكشف فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ 220 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 210 أصوات فاز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما المطلوب الفوز بـ 270 صوتًا لحسم الانتخابات لصالح أي من المرشحين.

وشهدت الانتخابات الأمريكية منافسة دراماتيكية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وتمكن ترامب حتى الآن من الفوز بولايات "فرجينيا الغربية، وكارولينا الشمالية، وإنديانا، وكنتاكي وألاباما، وتينيسي، وأركنساس، ولويزيانا، وميسيسيبي، وميزوري، ونبراسكا، ونورث داكوتا، وأوتاه"، فيما فاز بايدن بـ "فرجينيا وفيرمونت وميريلاند ونيوجيرسي والعاصمة واشنطن وديلاور وإلينوي وكاليفورنيا وكولورادو ونيويورك ونيومكسيكو ونيوهامشاير".

واشتد التنافس بين المرشحين في ولاية فلوريدا، حيث تقدم بايدن في البداية على ترامب بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات، إلا أن الرئيس الأمريكي قلب الموازين وتقدم على بايدن بعد فرز 86% من الأصوات.

وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي إن إن"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعيان للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي"، حيث يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا، ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يتقدم على بايدن بعد فرز 80% من أصوات فلوريدا

الانتخابات الأمريكية 2020.. تعرف على الولايات الفائز بها ترامب وبايدن

بايدن يفوز بولاية كونتيكت ويحصد 7 أصوات إضافية في المجمع الانتخابي

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. منافسة شرسة في فلوريدا.. وبايدن يحصل على 131 صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل 92 لترامب

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. ترامب يحصد أصوات ولاية يوتا

ثاني أكبر ولايات المجمع الانتخابي.. ترامب يحسم الفوز في تكساس

ترشيحاتنا

أخبار الفن | حكايات بنات يتصدر اليوتيوب.. وفنان جديد ينضم لـ الاختيار 2

نتائج أولية.. ترامب وبايدن يفوزان بأصوات هذه الولايات في المجمع الانتخابي

معقم اليدين يشوه سائق تاكسي ويحرق سيارته في بريطانيا.. صور

هل يجوز احتساب ما أنفقه على أسرتي من الصدقة.. أمين الفتوى يجيب

واتساب يقدم ميزة مفيدة لجميع المستخدمين حول العالم.. إليك طريقة استخدامها

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد تألقه أمام أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا

AdvertisementS

مواعيد جديدة لغلق المحال والمقاهي .. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-11-2020

محمد مصيلحي: الأهلي لا يقف على أحد.. وهذه أسباب رحيل منعم.. وسأترك القلعة الحمراء في هذه الحالة.. الزمالك كبير ولكن فوزنا عليه مستحق.. ومواجهة الترجي الأصعب في حياتي

ترامب: الانتخابات الرئاسية تشهد عملية تزوير ولن نصمت

هطول أمطار بغزارة في الإسكندرية.. شاهد

واتساب يقدم ميزة مفيدة لجميع المستخدمين حول العالم.. إليك طريقة استخدامها

تريند الفن | ريهام سعيد تهاجم زوج درة.. وحماقي يحتفل بعيد ميلاده

أخبار الرياضة | الأهلي يعلن تعاقده مع لاعب الرجاء المغربي.. ومحمد صلاح هدّاف تاريخي لـ ليفربول

ضرب وصفع.. الشرطة الأمريكية تلقي القبض على ناخب داعم لبايدن.. صور

لحظة إصابة طفلة أمريكية بـ رصاصة طائشة أمام والدها وشقيقتها.. فيديو وصور

ميلانيا ترامب تستفز الأمريكيين خلال تصويتها في انتخابات الرئاسة.. فيديو وصور

أخبار التوك شو| فضيحة معتز مطر.. واعتذار والد طفل المرور.. والعنف المرتقب في أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسعار الرسمية لسيارات بريليانس في مصر 2020 – 2021

ظهور جديد.. مرسيدس سي كلاس 2022 تظهر أثناء اختبارها

طبخ ورقص.. شاهد أبرز اللقطات من داخل ميدان الاحتجاجات أمام البيت الأبيض