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نائب الرئيس الأمريكي: ترامب جعل أمريكا عظيمة من جديد.. وهو في الطريق إلى النصر

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:58 ص
نائب الرئيس الأمريكي
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
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هاجر إبراهيم
قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إنه مع استمرار فرز الأصوات يجب أن يبقى الشعب الأمريكي يقظا، مشيرا إلى أن التصويت بالانتخابات الأمريكية كان فى منتصف ديمقراطية أمريكا.


وأضاف مايك بنس، خلال المؤتمر الصحفى اليوم، الأربعاء، أنه سيتم حماية نزاهة الانتخابات، موضحا أن الطريقة التى قام بتحريكها ترامب فى البلاد لجعل أمريكا عظيمة من جديد يدل على أنه فى طريق النصر.


وذكرت وسائل إعلام أمريكية، تقدم الرئيس دونالد ترامب في الولايات المتأرجحة "بنسلفانيا وويسكونسن وأوهايو"، وذلك على منافسه جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، في النتائج الأولية.


وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بفوز الرئيس دونالد ترامب، بولاية كنساس الأمريكية، على منافسه جو بايدن، في النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث حصل على أصوات المجمع الانتخابي بها والبالغ عددها 6.


وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فوز الرئيس دونالد ترامب بولاية نبراسكا على منافسه جو بايدن، حيث حصل على أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددهم 5 أصوات.


كما أشارت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، بولاية لويزيانا، متفوقًا على نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.


وحصل ترامب على أصوات ولاية لويزيانا- 8 في المجمع الانتخابي - متقدما على جو بايدن بفارق 20%، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".


وسبق أن أظهرت النتائج فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالـ 11 صوتًا الخاصين بالمجمع الانتخابي في ولاية إنديانا، بالإضافة إلى ولاية كنتاكي. 


وأدلى أكثر من  100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

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