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فن

بحر إسكندرية وشمسها يتصدران بوستر مهرجانها السينمائي لدول البحر المتوسط

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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أحمد إبراهيم
أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ، برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن البوستر الرسمي للدورة الـ٣٦ المزمع إقامتها في الفترة من ٧ إلى ١٢ نوفمبر الجاري.

حيث جاء البوستر يحمل صورة بحر إسكندرية ، تسير فيه إحدى المراكب الشراعية مع سطوع شمس يوم جديد، بينما يظهر في الخلفية شريط سينمائي دلالة على ارتباط صناعة السينما بهذه المدينة العريقة، كما يحمل البوستر الذي صممته الفنانة دعاء الدسوقي، اسم الفنان عزت العلايلي والذي تحمل الدورة 36 اسمه .

يشار إلى أنه من المقرر أن يتم تكريم الفنان صلاح عبد الله، والمخرجة إيناس الدغيدي، والمخرج ومدير التصوير محسن أحمد، بجانب الفنان عزت العلايلي، وذلك ضمن فعاليات الدورة ٣٦، حيث يعقد للمكرمين ندوات تكريم وإصدار كتب عن مشوار حياتهم.

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