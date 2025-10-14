ريمونتادا مثيرة.. الجزائر تهزم أوغندا 2-1 في تصفيات كأس العالم 2026

حقق منتخب الجزائر فوزًا مثيرًا على أوغندا بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب حسين آيت أحمد، في إطار الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

أنهى منتخب أوغندا الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف، سجله اللاعب ستيفن موكوالا في الدقيقة السادسة.

وانتفض المنتخب الجزائري في الدقائق الأخيرة، حيث سجل محمد الأمين عمورة هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 81 والتاسعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وبدأ منتخب الجزائر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لوكا زيدان

خط الدفاع: بلغالي، حجام، ماندي، سبعيني

خط الوسط: زرقان، بوداوي، مازة

الهجوم: جويري، محرز، عمورة

يذكر أن المنتخب الجزائري ضمن التأهل إلى كأس العالم 2026، عقب انتصاره على الصومال 3-0 في المباراة الماضية.

نظام التأهل للمونديال



ويتأهل متصدر كل مجموعة في التصفيات الإفريقية إلى كأس العالم مباشرة، بينما ستلعب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني من جميع المجموعات، دورة قارية فاصلة، من أجل تحديد منتخب واحد، سيخوض بعد ذلك دورة فاصلة دولية ثانية ونهائية، والتي ستضم ستة منتخبات من اتحادات القارات المختلفة الأخرى.

ويصعد أفضل منتخبين من المنتخبات الستة التي ستشارك في الدورة الدولية، إلى كأس العالم حتى يُكتمل تشكيل 48 منتخبًا.