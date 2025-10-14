قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تعلن استلام رفات أربعة أسرى من غزة
تعيين محمد أيمن مديرًا عامًا للشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران
تألق رونالدو.. البرتغال تتقدم على المجر 2-1 في الشوط الأول
سميح ساويرس: ماليش إني أشتغل 12 ساعة.. وعندي اهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانو
وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع اليونيدو وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
باسم يوسف: حوار بيرس مورغان قلب الدنيا ضدي.. ويهود في أمريكا وأوروبا بيحضروا عروضي
ترامب: سننزع سلاح حماس بسرعة وربما بعنف إذا لم تلتزم
سميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القرارات
قنصل مصر بالرياض يؤكد اهتمام وزارة الخارجية البالغ برعاية أبناء الجالية
وزير خارجية إيطاليا: بدأنا في تقييم ما يمكن إرساله من مساعدات إغاثية للفلسطينيين بغزة
وزير الأوقاف يبحث مع وفد شباب البرلمان العربي دور الخطاب الديني في المجتمعات
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
رياضة

ريمونتادا مثيرة.. الجزائر تهزم أوغندا 2-1 في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب الجزائر - أرشيفية
منتخب الجزائر - أرشيفية

حقق منتخب الجزائر فوزًا مثيرًا على أوغندا بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب حسين آيت أحمد، في إطار الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

أنهى منتخب أوغندا الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف، سجله اللاعب ستيفن موكوالا في الدقيقة السادسة.

وانتفض المنتخب الجزائري في الدقائق الأخيرة، حيث سجل محمد الأمين عمورة هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 81 والتاسعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وبدأ منتخب الجزائر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لوكا زيدان
خط الدفاع: بلغالي، حجام، ماندي، سبعيني
خط الوسط: زرقان، بوداوي، مازة
الهجوم: جويري، محرز، عمورة

يذكر أن المنتخب الجزائري ضمن التأهل إلى كأس العالم 2026، عقب انتصاره على الصومال 3-0 في المباراة الماضية.

نظام التأهل للمونديال


ويتأهل متصدر كل مجموعة في التصفيات الإفريقية إلى كأس العالم مباشرة، بينما ستلعب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني من جميع المجموعات، دورة قارية فاصلة، من أجل تحديد منتخب واحد، سيخوض بعد ذلك دورة فاصلة دولية ثانية ونهائية، والتي ستضم ستة منتخبات من اتحادات القارات المختلفة الأخرى.

ويصعد أفضل منتخبين من المنتخبات الستة التي ستشارك في الدورة الدولية، إلى كأس العالم حتى يُكتمل تشكيل 48 منتخبًا.

الجزائر أوغندا كأس العالم 2026 محمد الأمين عمورة

