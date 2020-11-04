AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رغدة السعيد عن الانتخابات الأمريكية: كل واحد أهِل مؤيديه أنه الفائز

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:44 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
علقت الإعلامية الكويتي رغدة السعيد علي الأوضاع التي تدور في أمريكا بسبب الانتخابات الأمريكية. 

وغردت رغدة السعيد عبر حسابها الشخصي تويتر: "الحرب النفسية الناجحة جدا في أمريكا ... كل واحد أهِل مؤيديه أنه الفائز استعدادا لما هو قادم ادينا بنتفرج". 

وجرت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمس الثلاثاء، وسط جو مشحون باستقطاب حاد بين مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، ووسط غموض حول الموعد المنتظر لإعلان النتائج رسميًا.

وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي إن إن"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا.. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات الرئاسة الأمريكية.. ترامب يفوز بأصوات المجمع الانتخابي بولاية كنتاكي

مؤشرات أولية: بايدن يتقدم على ترامب في ولاية جورجيا

نتائج أولية: ترامب يتقدم على بايدن في كارولينا الجنوبية

ترامب يتقدم على بايدن بعد فرز 80% من أصوات فلوريدا

الانتخابات الأمريكية 2020.. تعرف على الولايات الفائز بها ترامب وبايدن

الطريق إلى البيت الأبيض.. ترامب يفوز بولاية لويزيانا

ترشيحاتنا

القلق يسيطر على الفنانين بعد إعلان ويجز إصابته بـ كورونا في مهرجان الجونة.. وآيتن عامر تثير التساؤلات

72 ساعة تحت الأنقاض.. إنقاذ طفلة من الموت بأعجوبة.. صور

نهاية مأساوية.. عضات كلب تنهي حياة سيدة حامل

على طريقة محمد رمضان.. محمود كهربا يستعرض سيارته

الأسعار الرسمية لسيارات جيب في مصر 2020 – 2021

بشير عبد الفتاح: متوقع حدوث مفاجآت في نتيجة الانتخابات الأمريكية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسعار الرسمية لسيارات جيب في مصر 2020 – 2021

الأسعار الرسمية لسيارات بريليانس في مصر 2020 – 2021

ظهور جديد.. مرسيدس سي كلاس 2022 تظهر أثناء اختبارها