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أخبار العالم

موجة مرعبة لكورونا.. أرقام جديدة للمصابين بروسيا أكبر من كل ما سبق

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:00 م
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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قسم الخارجي
في قفزة كبيرة منذ بداية الجائحة في روسيا، تخطى عدد الإصابات فيها بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة  رقم ال15 ألف الذي لم يتم تسجيله في ذروة الجائحة ، مما يقول بأن الحادث الآن موجة جديدة للمرض، وفق ماذكرت شبكة آر تي.

قالت السلطات الطبية الروسية اليوم الأربعاء، إنه جرى تسجيل 19768 إصابة جديدة بالوباء، باكثر مما تم تسجيله بالأمس.

ووصل عدد المصابين بالأمس إلى  18648 إصابة ، ولم  تظهر   أعراض على نحو 25% منهم.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، ويعود أكبر عدد منها (5826 إصابة) إلى العاصمة موسكو.

وشهدت حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في روسيا زيادة يومية غير مسبوقة أيضا برصد السلطات الصحية 389 حالة وفاة جديدة ناجمة عن العدوى خلال آخر 24 ساعة ، مقابل 355 وفاة في اليوم السابق.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بواقع 1.2% خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبح مليون و693454 إصابة، منها 29217 حالة وفاة و397306 حالات نشطة ما يمثل زيادة بـ3812 حالة نشطة منذ أمس.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 62.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا 491 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 402 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وتسعى الحكومة الروسية إلى إطلاق حملة تطعيم جماعي ضد كورونا في البلاد أواخر الشهر الجاري.


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