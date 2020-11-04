بـ تكلفة 5.5 مليون جنيه.. محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة جديدة في بلطيم.. صور

افتتح اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، مدرسة المستقبل للتعليم الأساسي بمدينة بلطيم، التي تبلغ مساحتها 4200 متر وتضم 11 فصلا بتكلفة 5 ملايين ونصف المليون جنيه.





وتفقد، نور الدين ، عددًا من فصول المدرسة والمكتبة وغرفة المصادر ، ودورات المياه، متابعًا إجراءات الأمن والسلامة، واختبر الطلاب في العديد من الموضوعات في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والمسائل الرياضية، والعيد القومي للمحافظة.





كما افتتح محافظ كفر الشيخ، معرض شتاء دافئ، يضم 3 آلاف قطعة أحذية وملابس وأدوات مدرسية، لتوزيعها مجانًا على الطلاب والطالبات المنتمين للأسر الفقيرة، مشيدًا بالمعرض والقائمين عليه، وبمستوى الخدمة المجتمعية بالمدرسة وبمستوي الطلاب في المرحلة الإعدادية والابتدائية.





حضر الافتتاح عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، واللواء أحمد السنوسي ، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس أحمد عبدالكريم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفرالشيخ، والمهندس حموده نعمان، نائب مدير فرع الهيئة والمهندس وفائي الشناوى، مدير المشروعات، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، والسيد إسماعيل مدير إدارة بلطيم التعليمية.





وقال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة سوف تشهد افتتاح عدد من المدارس خلال المرحلة المقبلة فتم افتتاح 11مدارس، وسيتم افتتاح 19 مدرسة أخرى خلال المرحلة المقبلة.





وأشار نور الدين، إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على القضاء على الفترة المسائية ونسبتها7%، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول.



