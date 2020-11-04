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منوعات

هل السوشيال ميديا لها تأثير على حياتك.. ردود صادمة.. فيديو

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:47 م
صدى البلد
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اسماء الحسينى - هدير عبده
قد تكون وسائل التواصل الاجتماعى مفيدة وتتدخل وسيطًا لحل بعض قضايا الرأى العام عن طريق التعبير ورصد ردود أفعال كل المستخدمين على حدة.


ولكن كثيرًا ما تؤثر التعليقات المتطفلة بشكل سلبي على الحالة النفسية للأفراد، خاصة الفنانين والمشاهير، وقد يخرج الأمر عن السيطرة.


لذلك تفاعلت عدسة "صدى البلد" مع الناس لرصد مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعى سلبًا عليهم.


في البداية، قال سيف مصطفى إن مواقع التواصل الاجتماعى مفيدة بشكل عام لمتابعة الأخبار فور حدوثها، وهي جزء من حياتنا اليومية فلا نستطيع اليوم نكران وجودها.


ورفض حمزة على التهكم والتعليقات السلبية من بعض الأفراد، خاصة التدخل في حياة المشاهير الشخصية، فكثيرًا ما سمعنا بانتحار أشخاص بسبب الأذى الناتج الأحاديث المؤذية نفسيًا.


وأكد أشرف إبراهيم ضرورة تفعيل قانون الغرامة للمتنمرين والمتطفلين عبر وسائل التواصل الاجتماعى، كما يجب نشر الوعى بخطورة النتائج المترتبة على التعليقات السلبية.

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