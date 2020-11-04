الجمعية المصرية اللبنانية تستضيف رئيس التنمية الصناعية الإثنين المقبل

تنظم لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس الإدارة الأثنين المقبل ندوة بعنوان: «التنمية الصناعية..رؤية جديدة لزيادة الاستثمار الصناعي»، بحضور اللواء المهندس محمد فاضل الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.





ويشارك فى اللقاء، المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية و فؤاد حدرج نائب رئيس المجلس، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية و عدد من رجال الأعمال من مصر ولبنان.





وقال محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن لقاء رئيس التنمية الصناعية يأتي في أطار الدور الذي تقوم به الجمعية المصرية اللبنانية بالترويج للفرص المتاحة والمشروعات التي تقوم بها الهيئة دعمًا للنشاط الاقتصادي، والاستثمار الصناعي، وذلك من خلال تفعيل الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للوصول معًا إلي اقتصاد قوي يخدم أهداف التنمية الشاملة.





وأضاف «الحوت»، أن هيئة التنمية الصناعية تمثل أحد أهم الأذرع لوزارة التجارة والصناعة لتحقيق اهداف استراتيجية الدولة المرتبطة برؤية مصر 2030 والتي تستهدف وضع مصر في مصاف الدول الصناعية والتجارية الكبري من خلال الاعتماد علي تنفيذ العديد من المشروعات والنهوض بالاستثمار الصناعي ووضع السياسات الهادفة للمناخ الجاذب للاستثمار المباشر.





وتدور محاور اللقاء حول الخطوات والاجراءات والتيسيرات المتاحة في هيئة التنمية الصناعية لخدمة المستثمرين وبدء النشاط الصناعي في اطار الطفرة التي شهدتها مصر في مسيرة الاصلاحات خاصة المتعلقة بالمستوي الاقتصادي والتشريعي والتيسيرات لجذب ونمو الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي.

كما تناقش الندوة الاجراءات والحلول المقترحة لتذليل تلك المعوقات بجانب التعرف علي خطة التطوير وميكنة الاجراءات بهيئة التنمية الصناعية لتشجيع الاستثمار الصناعي، فضلا عن التعرف علي آليات انشاء المجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية الجديدة لتغطية احتياجات المصانع من المكونات ومستلزمات الانتاج بما يهدف إلي زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.