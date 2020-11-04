العشرة مبتهونش.. شاهد رسالة حب من رجل لزوجته المتوفاة

قال المهندس محمد معارك: إن رسائله لزوجته المتوفاة تكون عبارة عن الإفاضة بالشوق الذى بداخله لزوجته، منوها أنه لم يجد أي شخص يتحدث معه بنفس الراحة التى كانت زوجته تحدثه بها، إضافة إلى أن تكون رسالة لجميع الأزواج، موصيا كل زوج أن يهتم بزوجته ويقدرها لأنها نعمة كبيرة داخل بيته.

وأضاف محمد معارك، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أنه كان يكتب كل هذه الرسائل لزوجته، وذلك لأنه كان يريد أن يدون كل هذه الرسائل فى كتاب بلغتين اللغة العربية والإنجليزية، حتى يستفيد كل شخص يقرأ هذا الكتاب من تجربته ومعانته في فقدان زوجته، إضافة إلى أن يحاول كل شخص عدم إهانة زوجته وإهمالها.

وأِشار إلى أن لا يجب على أى رجل أن يهين امرأة تقوم برعاية بيته وأولاده وجميع مصالحه، بل يجب عليه كل التقدير والحب والاحترام لها، محذرا الرجال من إهمال زوجاتهم في حين يفوت الوقت ويندمون على ما قاموا به تجاه زوجاتهم من ارتكاب أخطاء فى حقهم.

وأوضح أن الزوج عندما يرى تربية أولاده الجيدة والمجهود التى تبذله زوجته فى المنزل، سوف يدرك حينها أن زوجته نعمة من الله عز وجل.

وأكد أنه ينصح كل رجل أن يسعد زوجته ويجعل علاقتهم حول المودة والرحمة، لصالحه وصالح زوجته وصالح أولادهم، موضحا أنه كان على علاقة جيدة بزوجته وكان يفعل كل ما بوسعه فى سبيل إرضاءها ولكن هذا لا يمنع شوقه لها وألمه لفراقها حتى الآن.