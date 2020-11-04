بعد نجاح التجربة.. برلماني يطالب بميكنة العمل داخل الهيئات القضائية

أشاد النائب أحمد حلمى الشريف عضو مجلس النواب بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة قضايا الدولة بشأن ميكنة وتطوير وتحديث منظومة العمل القضائي والإداري بالهيئة والذى شهد توقيعه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة.





وطالب "الشريف" فى بيان له أصدره اليوم، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيق وتوقيع مثل هذا الاتفاق المهم مع داخل جميع الهيئات القضائية وجميع دور المحاكم على مستوى الجمهورية من أجل تحقيق العدالة السريعة والناجزة.







وأعرب النائب أحمد حلمى الشريف عن ثقته التامة فى قدرة ونجاح الدكتور عمرو طلعت على تطبيق هذا البرتوكول داخل جميع الهيئات القضائية ودور المحاكم وايضا داخل جميع الوزارات والمحافظات مؤكدا اهمية ملف التحول الرقمى والاسراع فى تنفيذه طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكدا أن رقمنة جميع المؤسسات بالدولة يكفل القضاء نهائيا على جميع أوجه الفساد المالى والإدارى ومظاهر الرشوة.







تجدر الإشارة إلى أن مدة العمل بالبروتوكول عامين، ويهدف إلى تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الالكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة فى تحقيق التحول الى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، وتنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين لدي الطرفين، وتطوير التطبيقات والبرامج الموجودة بالهيئة والمستحدثة من خلال تطبيق البروتوكول لتكون قابلة للاستضافة على أسس الحوسبة السحابية وغيرها من احتياجات البنية التكنولوجية.

