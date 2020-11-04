AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد نجاح التجربة.. برلماني يطالب بميكنة العمل داخل الهيئات القضائية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:15 م
موظفين
موظفين
Advertisements
أحمد أيمن

أشاد النائب أحمد حلمى الشريف عضو مجلس النواب بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة قضايا الدولة بشأن ميكنة وتطوير وتحديث منظومة العمل القضائي والإداري بالهيئة والذى شهد توقيعه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة. 


وطالب "الشريف" فى بيان له أصدره اليوم، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيق وتوقيع مثل هذا الاتفاق المهم مع داخل جميع الهيئات القضائية وجميع دور المحاكم على مستوى الجمهورية من أجل تحقيق العدالة السريعة والناجزة.


وأعرب النائب أحمد حلمى الشريف عن ثقته التامة فى قدرة ونجاح الدكتور عمرو طلعت على تطبيق هذا البرتوكول داخل جميع الهيئات القضائية ودور المحاكم وايضا داخل جميع الوزارات والمحافظات مؤكدا اهمية ملف التحول الرقمى والاسراع فى تنفيذه طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكدا أن رقمنة جميع المؤسسات بالدولة يكفل القضاء نهائيا على جميع أوجه الفساد المالى والإدارى ومظاهر الرشوة.


تجدر الإشارة إلى أن مدة العمل بالبروتوكول عامين، ويهدف إلى تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الالكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة فى تحقيق التحول الى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، وتنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين لدي الطرفين، وتطوير التطبيقات والبرامج الموجودة بالهيئة والمستحدثة من خلال تطبيق البروتوكول لتكون قابلة للاستضافة على أسس الحوسبة السحابية وغيرها من احتياجات البنية التكنولوجية.

ترشيحاتنا

الحكومة تنفي غلق المدارس والجامعات بدءًا من منتصف نوفمبر

قرار جديد من محكمة أمن الدولة الأردنية فى قضية فتي الزرقاء

CNN: ترامب لم يفز بالانتخابات وقد يخسر المعركة أمام بايدن

حكاية شارع.. كلوت بك من قائد النهضة الطبية إلى قبلة للبغاء فى مصر

ترامب: كنت متقدما أمس في عدة ولايات وفجأة بدأت النتائج تتغير بطريقة غريبة

أشيك ثلاثة في مصر.. صلاح عبد الله يعلق على مباراة الزمالك والرجاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. طفرة حديثة تساهم في الحد من كورونا بنسبة 80%

بالأسْوَد.. أحدث إطلالة لـ ياسمين صبري من داخل سيارتها.. شاهد

بعد شائعة إجرائها عملية تجميل.. 10 صور لسهر الصايغ تكشف الحقيقة