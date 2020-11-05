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تدريب عملي لـ 230 طالبا بمعهد الخدمة الاجتماعية داخل مستشفيات بورسعيد.. والسبكي: ستكون لهم الأولوية في الالتحاق للعمل بالهيئة بعد التخرج

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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محمد غالي
الهيئة العامة للرعاية الصحية:
عدد الطلاب المقرر تدريبهم داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة يبلغ 230 طالبا 
البروتوكول يستهدف تدريب طلاب الفرقة الرابعة من معهد الخدمة الاجتماعية عمليًا داخل كافة المنشآت الصحية 

وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية بروتوكول تعاون مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد من أجل خلق جيل متميز وتكوين صف ثان من الكوادر الشبابية المؤهلة والمدربة على أرض الواقع.

وأوضحت الهيئة أن البروتوكول يستهدف تدريب طلاب الفرقة الرابعة من معهد الخدمة الاجتماعية عمليًا، داخل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة فرع بورسعيد، وعددهم 31 وحدة ومركز إلى جانب 8 مستشفيات تغطي محافظة بورسعيد، كأولى محافظات المرحلة الأولى  للتأمين الصحي الشامل.

وأضافت الهيئة أن عدد الطلاب المقرر تدريبهم داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة يبلغ 230 طالبا من طلاب الفرقة الرابعة بالمعهد، بهدف اكسابهم مهارات التواصل مع المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وآلية الإجابة على استفسارات المنتفعين بهدف كسب ثقتهم، وكذلك تدريبهم على آلية حل أي من المشكلات التي قد تقابل المترددين بطريقة سليمة بما يخدم المنتفعين في النهاية، ويؤهلة الطلاب على طبيعة العمل الميداني.

وقد قام الدكتور أحمد دنقل مدير الإدارة العامة لرضاء المنتفعين بالهيئة بإلقاء محاضرة تعريفية لطلاب الفرقة الرابعة بالمعهد عن منظومة التأمين الصحي الشامل، أشار فيها إلى دور الاخصائيين الاجتماعيين بالمنظومة، وتناول الشرح النظري لخطة التدريب العملي المرتبطة بالدراسة التحليلية، وذلك بهدف تهيئة الطلاب للممارسة المهنية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وأضاف "دنقل" أن التدريب العملي للطلاب داخل المنشآت الصحية شمل عدة محاور وهي تسجيل بيانات المرضى، والآلية السليمة للتعامل مع المنتفعين في مختلف الفئات العمرية وخصوصُا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وآلية عمل الاستبيانات الخاصة بالمنتفعين. 

ومن جانبه ، لفت الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان أن تخصصات مجال الخدمة الاجتماعية تخدم بشكل كبير مفهوم ومهمة رضاء المنتفعين بمنشآت الهيئة ، مشيرًا إلي التدريب سيكون بواقع 6 طلاب بكل وحدة أو مركز تابع لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، و10 طلاب داخل كل مستشفى بموجب 4 أيام في الأسبوع ، وسيتم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين داخل كل منشأة صحية على مدار يوم العمل.

وأشار إلى أن هذه التدريبات تؤهلهم للعمل داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ، وسيتم تكريم وتحفيز المتميزين منهم ، كما ستكون لهم الأولوية في الإلتحاق للعمل بالهيئة بعد التخرج من المعهد ، لافتًا أن المحتوى التدريبي للطلاب تم وضعه تحت إشراف الأستاذ الدكتور مهدي القصاص عميد المعهد العالي للخدمة الإجتماعية، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين بالمعهد ، و كذلك المشرفين بإدارة رضاء المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفرعها ببورسعيد.

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