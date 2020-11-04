القصة الكاملة لاتهام طبيب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالشرقية ورد جامعة الزقازيق وقرار النيابة

كعادة ركاب المواصلات العامة بمدينة الزقازيق كل يوم تسيطر عليهم حالة من الهدوء والكل مشغول بهموم يومه قبل ان تنطلق صرخات إحدي الفتيات المستقلة إحدي السيارات السرفيس "ميكروباص" داخل مدينة الزقازيق "الحقوني بيتحرش بيا ومش هسيبه ولازم الحكومة تمسكه" لتتحول حالة الهدوء الي هياج وهرج ومرج ويحاول الشاب النزول من السيارة لتلحق به الفتاة صاحبة الـ 19 عاما وتستغيث برجال الشرطة المتواجدين بالمنطقة ويتم ضبط الشاب.





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إلتف المواطنون وتجمعوا من اجل إستبيان سبب صرخات الفتاة الشابه فاخبرت الجميع ان الشاب تحرش بها داخل السيارة وقام بممارسة العادة السرية وأستمني علي ملابسه وسط صرخات ومطالبات منها بسرعة إحضار الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

وأكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق قأن واقعة اتهام طبيب مقيم بجامعة الزقازيق بالتحرش بقتاه داخل الميكروباص والاستمناء علي ملابسه قيد التحقيقات في النيابة العامة وعقب الانتهاء من التحقيقات سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد انه تم إرسال لجنة من الشئون القانونية بالجامعة لمتابعة الواقعة إضافة أنه بالسؤال حول أخلاق الشاب المتهم تبين انه علي خلق وأشاد به كل أصدقائه وزملائه في العمل.

ومن جانبها قررت نيابة ثانٍ الزقازيق ،حبس معيد بجامعة الزقازيق 15 يومًا على ذمة التحقيقات علي خلفية قيامه بالتحرش بفتاة والاستمناء داخل سيارة ميكروباص ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمتي التحرش وممارسة فعل فاضح في وسيلة نقل عامة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا مقطع فيديو مصورا للحظة ضبط شاب والتعدي عليه من قبل فتاه لاتهامه بالتحرش بها والاستمناء داخل وسيلة من وسائل النقل الجماعي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وظهر في المقطع المصور الفتاه وهي تستغيث برجال الشرطة والمواطنين من أجل تقديم الشاب ليد العدالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه وسط حالة من التعاطف مع السيدة والنفور من الفعل المقزز الذي قام به الشاب.

وتبين ان الشاب يعمل طبيبا بجامعة الزقازيق وتم التحفظ عليه وتم إخطار الأجهزة الأمنية وجار تحرير محضر بالواقعة.

ومن جانيه تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من فتاة تُدعى "هـ.ا" 19 عامًا، تتهم فيه "ع.م" طبيب بشري بجامعة الزقازيق، بالتحرش بها والاستمناء داخل سيارة ميكروباص كانت تستقلها بدائرة قسم ثانٍ الزقازيق.

تم ضبط الشاب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6583 جنح ثان الزقازيق لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.