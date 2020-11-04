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أخبار العالم

صدق أو لا تصدق.. السعودية تصدر جواز سفر لـ طائر

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:21 م
جانب من تسليم جواز
جانب من تسليم جواز السفر
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محمود نوفل
سلّم  المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أول جواز سفر يصدر من المركز عبر المنصة لمالك الصقر وتعد هذه الجوازات إحدى الوسائل التي تسهم في تسهيل عملية تنقل الصقور مع ملاكها عبر الحدود الدولية وفق الإجراءات الدولية المخصصة لذلك.

جاء ذلك علي هامش تدشين وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي منصة "فطري" الإلكترونية ضمن خطة لتطوير مسيرة العمل بالمركز ورفع مستوى الخدمة المقدمة لإصدار التراخيص الخاصة بالاستيراد والتصدير والصيد وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالكائنات الفطرية ومنتجاتها التي تندرج تحت نظام البيئة ولوائحه التنفيذية والاتفاقيات الدولية كاتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات الفطرية (سايتس CITES) واتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية(CMS) التي يقوم المركز بتطبيقها.

وتستهدف المنصة تقديم الخدمة إلى قطاع الأفراد وقطاع الأعمال وكذلك القطاع الحكومي حيث سيتم إطلاق 9 خدمات في المرحلة الأولى منها خدمة إصدار التراخيص الخاصة بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ، وتتكون من 6 خدمات خاصة بإصدار تراخيص الاستيراد وإصدار تراخيص التصدير، وإصدار تراخيص إعادة التصدير، وإصدار تراخيص الإدخال من البحر، وإصدار جوازات الصقور، وإصدار شهادات الملكية للكائنات الفطرية ومنتجاتها ، وخدمة الاستعلام وتتكون من 3 خدمات للاستعلام عن الطلبات والاستعلام عن التراخيص الصادرة بالإضافة إلى الاستعلام عن المخالفات.

كما أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد على قربان أن إطلاق المنصة يأتي بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين والمستفيدين ورفع مستوى الأداء، بجانب الربط الإلكتروني مع المنصات الخاصة بجميع الجهات ذات العلاقة المساندة للمركز في تنظيم هذه الانشطة مثل وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك ووكالة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات المساندة , للتسهيل في تقديم الخدمات ، حيث ستسهم المنصة في دعم المفتشين في عمليات الرقابة وضبط المخالفات وتوثيقها بشكل إلكتروني ، مضيفا أن المركز يسعى لإطلاق ما يصل لـ 30 خدمة في المستقبل القريب.

وتحتوي منصة "فطري" على العديد من الخدمات الالكترونية الخاصة بإصدار التراخيص أو الاستعلام عن الطلبات أو المخالفات الخاصة بكل من يمارس هذه الانشطة ، حيث تهدف المنصة تحويل بعض أنواع التراخيص من تراخيص ورقية إلى إلكترونية.

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