AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي وفدًا من نيجيريا ويبحثان التعاون العلمي والتعليمي والدعوي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:17 م
وفد نيجيري
وفد نيجيري
Advertisements
محمود ضاحي
استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد بمكتبه اليوم وفدًا من دولة نيجيريا يضم البروفيسور بابا غنا عمارة زولم حاكم ولاية برنو والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتلبية احتياجات الجانب النيجيري في مجال البعوث والوافدين.

وخلال اللقاء عرض الأمين العام صورة إجمالية للوفد عن الدور الذي يقوم به مجمع البحوث الإسلامية سواء ما يتعلق منه بالإصدارات العلمية، أم التوعية المجتمعية من خلال الاتصال المباشر مع الناس على المستوى المحلي والدولي، والأعمال التي تقوم بها الإدارات واللجان المختلفة للمجمع، فضلًا عن الحملات التوعوية والجهود الدعوية التي تلبي احتياجات الناس اليومية.

كما عرض الأمين العام خلال اللقاء جهود مصر والأزهر الشريف في دعم الطلاب الوافدين، وخاصة الطلاب الأفارقة وما يقدم لهم من عناية خاصة ورعاية علمية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة، والدور العالمي الذي يؤديه مبعوثو الأزهر إلى دول العالم المختلفة، وما تقوم به أكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى في تدريب الأئمة من جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.دأحمد الطيب شيخ الأزهر. 

من جانبهم أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم كله، مؤكدين على حاجة دول العالم إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية، في ظل التحديات المعاصرة التي يعيشها العالم أجمع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي وفدًا إندونيسيًا لبحث التعاون العلمي وخطط دعم الوافدين

أمين البحوث الإسلامية يبحث مع وفد إندونيسي التعاون العلمي وخطط دعم الطلاب الوافدين

أمين البحوث الإسلامية يلتقي وفدًا من إقليم كوردستان العراق لدعم الطلاب الوافدين

الأزهر اليوم.. الإمام الأكبر يتبرع بقيمة جائزة شخصية العام لدعم الطلاب الوافدين.. الطيب يعلن رفض مصطلح الإرهاب الإسلامي.. ويطالب بتجريم تداوله

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يشارك في حل المشاكل المجتمعية العصيبة

ترشيحاتنا

ياسمين صبري تنافس الأسطورة بسيارة جديدة.. اعرف ماركتها

جريمة يعاقب عليها القانون.. أحمد موسى يعلق على تعطل القطارات منذ أمس.. فيديو

فائقة الجمال.. ابنة تامر هجرس تبهر جمهوره عبر إنستجرام

التعليم تلزم المدارس الخاصة بالسماح بتقسيط سداد المصروفات على 4 أقساط متساوية

قرارعاجل من التعليم بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة..تفاصيل

طقس الخميس: أمطار ونشاط لـ الرياح ودرجة الحرارة تصل 18 في القاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاده الـ 44 .. شاهد بدل محمد حماقي

أفضل الأطعمة لمرضى السكر المرتفع

رسميًا.. فولكس تطلق جولف R 2022 .. صور