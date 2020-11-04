إصابات بالمئات.. أحمد موسى يعلن أمرًا خطيرًا بشأن كورونا..شاهد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفترة المقبلة ستشهد تزايدا فى أعداد المصابين بـ كورونا، وذلك لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة، مطالبا الجميع بارتدائها.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الأيام المقبلة غير لطيفة، لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة.





وأوضح أحمد موسى أن، البلاد ستشهد تقلبات جوية، وفصل الشتاء مقبل، ولذلك على الجميع الالتزام ومراعاة الوضع الصحي لكل مواطن.





ولفت: " مش عايزين نزيد أكثر من ذلك، وخلال الأسبوع الأخير هناك زيادة فى عدد المصابين بكورونا".





وأشار أحمد موسى إلى أنه يتوقع زيادة فى الفترة المقبلة بـ المئات، ومن الممكن أن يتم التوقف عن الزيادة وذلك حال ارتداء الكمامات.





وكشف أن الدولة كانت تقوم بغلق بعض القرى، وذلك بعد انتشار أعداد المصابين، مؤكدًا أنه يتمنى عدم حدوث ذلك مرة أخرى، وعلى الجميع الالتزام".







