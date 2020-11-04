بـ صورة على غلاف مجلة.. ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة تشارك متابعيها على إنستجرام

مرتدية فستانا باللون الأخضر اللامع طويلا بتصميم الأوفق شولدر بأكمام طويلة، يتوسطه حزام من نفس شكل الفستان.

مرتدية فستانا باللون الأخضر اللامع طويلا بتصميم الأوفق شولدر بأكمام طويلة، يتوسطه حزام من نفس شكل الفستان.

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إطلالتها بوضع الماكياج، واختارت وضع اللون الكشمير كـ أحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.