بـ صورة على غلاف مجلة.. ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة تشارك متابعيها على إنستجرام

شاركت االإعلامية ريا أبي راشد متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام،وظهرت ريا ابي راشد بإطلالة ساحرة وجذابة على غلاف أحد أشهر مجلات الأزياء.
وظهرت ريا أبي راشد مرتدية فستانا باللون الأخضر اللامع طويلا بتصميم الأوفق شولدر بأكمام طويلة، يتوسطه حزام من نفس شكل الفستان.
وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا على ظهرها بشكل انسيابي وناعم، وبدا بشكل مبلل قليلا، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وأكملت ريا أبي راشد إطلالتها بوضع الماكياج، واختارت وضع اللون الكشمير كـ أحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.
واكتفت ريا أبي راشد بارتداء الإكسسوارات باختيار كولية باللون الفضي وقرطين ناعمين من نفس شكل ولون الكوليه.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..