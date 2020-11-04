محامي ترامب يتوجه إلى فيلادلفيا ويدعي: هناك تزوير هائل

أعلن رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، التوجه على رأس فريق قانوني إلى ولاية فيلادلفيا الأمريكية، وذلك لوقف ما اسماه تزوير هائل في نتائج الانتخابات الأمريكية.





وكتب جولياني في تغريدة على تويتر: "في طريقي إلى فيلادلفيا، برفقة فريق قانوني، هناك تزوير هائل، الرئيس كان متفوق بعدد أصوات 550 ألف صوت على بايدن عقب فرز 75% من الصناديق، لم ندع متسللي الحزب الديمقراطي يسرقون الانتخابات".





وأظهرت نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الأربعاء، وصول أعداد الأصوات في المجمع الانتخابي إلى مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن إلى 248 صوتا، والرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب 214 صوتا في المجمع الانتخابي.









وجاء ذلك عقب تمكن جو بايدن من تحقيق الفوز في ولاية ويسكونسن، والتي تحتوي على 10 أصوات في المجمع الانتخابي على منافسه دونالد ترامب.









يذكر أن رقم 270 هو الذي يعلن فوز صاحبه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنه في حالة حصول مرشح على 270 صوتا في المجمع الانتخابي يصبح هو الفائز بالانتخابات.









وتعد ولاية ويسكونسن، والتي تحتوي على 10 أصوات بالمجمع الانتخابي، ولاية مهمة في طريق الوصول إلى البيت الأبيض.









وطالبت حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بإعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، التي يتفوق فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن بفارق ضئيل.



