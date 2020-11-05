بـ 3 طرق.. اعرف لجنتك الانتخابية في دقائق

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ثلاث طرق للناخبين للتعرف على لجانهم الانتخابية فى المحافظات وكذلك موقفهم الانتخابي لمن يحق لهم التصويت أم لا.

الخطوات الثلاث أعلنت عنها الهيئة الوطنية عبر موقعها الرسمى على الإنترنت وطلبت من الناخبين بالدخول إلى الموقع وكتابة رقمهم القومى فى الخانة المخصصة وبعدها ستظهر لهم نتائج موقفهم الانتخابي ولجانهم الانتخابية دون الحاجة إلى البحث عنها أمام لجان الانتخابات.

- الطريقة الأولى

وبعد الدخول سيظهر لك على الشاشة جملة "استعلم عن موقفك الانتخابي، للاستعلام عن حقك في مباشرة الحقوق السياسية"/

بعدها تقوم بكتابة الرقم القومي الموجود فى البطاقة الشخصية والمكون من 14 رقما، وبمجرد الضغط يظهر لك نتائج تتعلق بمكان اللجنة الانتخابية وعنوانها والمحافظة التابعة لها والقرية والمركز