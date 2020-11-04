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رياضة

مفيش زيه حاليا.. حازم إمام يشيد بمصطفى محمد بعد تسجيله هدفين للزمالك أمام الرجاء

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:26 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد رشاد
أشاد حازم إمام، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، بأداء مُهاجم ناديه الحالي مصطفى محمد أمام الرجاء خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف  الثلعلب حازم إمام، في تصريحات تليفزيونية له عقب المباراة: "مصطفى محمد أحد أهم المهاجمين ولايوجد مهاجم بطريقته الحالية"، مشيرًا إلى أن هدف فرجاني ساسي الذي سجله في مرمى الرجاء أدخل الزمالك للمباراة وكان به مهارة.

وتابع لاعب الزمالك السابق: "الشوط الأول لم يحضر الزمالك للمباراة ربما يعود ذلك لعدم اللعب لفترة طويلة نسبية لكن بعد الهدف رأينا الزمالك يعود للعبه".

وأتم حازم إمام تصريحاته بالمباركة للزمالك على التأهل للنهائي، قائلًا: "استحق الفوز وكان لديه الرغبة وشيء جيد أنه استطاع الرد خلال 40 دقيقة على فريق مثل الرجاء".

وحجز الزمالك بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه بنتيجة 4 /1 مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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