تأخير النتيجة ليست مفاجأة.. أستاذ علوم سياسية: قلق بالشارع الأمريكي وانتشار أمنى وغلق محلات

قال الدكتور عادل العدوي استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن تأخير إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية بين بايدن وترامب، كانت متوقعة، موضحًا أن الجميع لم يعلم حتى هذه اللحظة من هو الفائز برئاسة أمريكا.





وأضاف ، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن هناك حالة قلق فى الشارع الأمريكي ، خوفًا من حدوث أعمال شغب فى الشارع.





وأوضح أن هناك 100 مليون مواطن أمريكى أدلوا بأصواتهم عن طريق البريد الالكتروني، وأن تأخير النتيجة لم يكن مفاجأة ولفت إلى أن بداية الفرز كان المؤشرات تتجه لـ بايدن، ولكن بعد ذلك ارتفعت الأصوات لـ ترامب.





وأكد أن الجميع كان يتوقع أن بايدن سيكتسح الانتخابات، والساحة السياسية فى امريكا، ولكن الأصوات التى تم فرزها تؤكدًا ان هناك تقارب فى الأصوات لكل مرشح سواء بايدن أو ترامب.





وكشف أن هناك انقساما فى الشارع الأمريكى، وكل فريق يدلى بصوته لـ المرشح التابع له، وأكد أن هناك حالة من القلق فى الشارع الأمريكى، وبعض المحلات قامت بالغلق، وذلك لتوقع حدوث فوضى بالشارع.



