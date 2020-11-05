مرتضى منصور يضاعف مكافآت الفوز بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مضاعفة مكافآت الفوز للاعبي الفريق.





يأتي هذا بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الرجاء المغربي بثلاثية مقابل هدف في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.





وقرر مرتضى منصور صرف 100 ألف جنيه لكل لاعب بعد الفوز على الرجاء المغربي في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة مساء اليوم.





وفاز الزمالك على فريق الرجاء في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بثلاثة أهداف لهدف على استاد القاهرة، ليواجه الأهلي في نهائي البطولة يوم 27 نوفمبر الحالي.