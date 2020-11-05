توماس جورجيسيان: من الممكن أن تطول الانتخابات الأمريكية في مواجهات قضائية وإعلامية ..فيديو

قال الكاتب "توماس جورجيسيان"، إن حملة ترامب أعلنت معارضة نتائج ولاية ويسكونسن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وبناءً على ذلك ستتم إعادة فرز الأصوات، مشيرا إلى أن هناك طرقًا قانونية في أمريكا تسمح بمد عملية فرز الأصوات لأكثر من أسابيع.





وأضاف "جورجيسيان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون إى"، أن الرئيس ترامب صرح بأ نه لن يسمح بسرقة الأصوات عند إعلان نتائج الانتخابات، وهو ما ينذر بوجود حالة من الجدل والمواجهات القضائية والسياسية والإعلامية .





وأوضح أن ظهور ترامب في البيت الأبيض وإعلان فوزه شكل صدمة بالنسبة إلى الشعب الأمريكي بشكل عام، وصدمة إلى الجمهوريين أنفسهم .





وتابع "من المعروف في الانتخابات الأمريكية، أن الطرف الخاسر في الانتخابات يقوم بالاتصال بالطرف الفائز ويهنئه، وهذا كان نوعًا من قبول الهزيمة، ويتم تسليم القيادة بطريقة سلمية وسهلة، ولكن هذا لم يحدث " .