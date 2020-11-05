AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

توماس جورجيسيان: من الممكن أن تطول الانتخابات الأمريكية في مواجهات قضائية وإعلامية ..فيديو

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:50 ص
توماس جورجيسيان
توماس جورجيسيان
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الكاتب "توماس جورجيسيان"، إن حملة ترامب أعلنت معارضة نتائج ولاية ويسكونسن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وبناءً على ذلك ستتم إعادة فرز الأصوات، مشيرا إلى أن هناك طرقًا قانونية في أمريكا تسمح بمد عملية فرز الأصوات لأكثر من أسابيع.

وأضاف "جورجيسيان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون إى"، أن الرئيس ترامب صرح بأنه لن يسمح بسرقة الأصوات عند إعلان نتائج الانتخابات، وهو ما ينذر بوجود حالة من الجدل والمواجهات القضائية والسياسية والإعلامية.

وأوضح أن ظهور ترامب في البيت الأبيض وإعلان فوزه شكل صدمة بالنسبة إلى الشعب الأمريكي بشكل عام، وصدمة إلى الجمهوريين أنفسهم.

وتابع "من المعروف في الانتخابات الأمريكية، أن الطرف الخاسر في الانتخابات يقوم بالاتصال بالطرف الفائز ويهنئه، وهذا كان نوعًا من قبول الهزيمة، ويتم تسليم القيادة بطريقة سلمية وسهلة، ولكن هذا لم يحدث".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الانتخابات الأمريكية.. ترامب يكتسح بايدن في ولايات ميشيجان وبنسلفانيا وألاسكا

تصريح مفاجئ من كامالا هاريس نائبة بايدن بشأن نتيجة الانتخابات الامريكية

بدء المرحلة الأخيرة من مراجعة نتائج ولاية ويسكونسون الأمريكية

فوضى دستورية.. أبرز السيناريوهات المتوقعة حال اعترض ترامب وبايدن على نتيجة الانتخابات

عقب فرز 99% من الأصوات.. رويترز: بايدن يتفوق على ترامب بنسبة ضئيلة في ويسكونسن

حملة ترامب تطالب بإعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن

ترشيحاتنا

أول تعليق من نبيل الحلفاوي على فوز الزمالك ومواجهته لـ الأهلي في إفريقيا

باتشيكو: الوصول للنهائي أمر جيد ولكن نحن لم نتوج بعد بالبطولة

الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل مركز صيانة سيارات

ترامب يتقدم على بايدن في بنسلفانيا بعد فرز 87% من الأصوات

مبروك لـ مدرسة الفن والهندسة.. تعليق ناري من أحمد موسى على فوز الزمالك

هل يجوز إسقاط الجنين بسبب الطلاق.. عالم أزهري يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة هلع سيطرت على ركابها.. لحظة مطاردة دب بري لسيارة ..فيديو وصور

هل أدرك ترامب نتيجة الانتخابات؟.. شاحنة مجهولة تنقل محتويات غامضة من البيت الأبيض ..فيديو

مراكز تسوق بريطانية تمنع الأزواج والعائلات من التسوق معا.. اعرف السبب