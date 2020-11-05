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برلمان

بيان عاجل في البرلمان لإعفاء الأيتام والأرامل والمطلقات من قيمة التصالح على مخالفات البناء

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:11 ص
التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء
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عبد الرحمن سرحان
تقدم النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لإعفاء المواطنين من أصحاب الدخل المحدود، والأيتام، والأرامل، والمطلقات، من أصحاب المنازل الصغيرة من قيمة أسعار التصالح.

وأكد النائب رياض عبد الستار، أن طلبه يأتي مراعاةً للبُعد الاجتماعي والحالة الاقتصادية للمواطنين خاصةً في محافظة المنيا ومركز وبندر ملوي؛ لأن المحافظة والمركز تعد من الأماكن الفقيرة التي لا يوجد بها أي موارد.          

وثمّن عضو مجلس النواب، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية؛ من أجل التخفيف على المواطنين، لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وطالبت الحكومة، باستمرار تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، حتى ننتهي من البناءات المخالفة، وتبدأ مصر عهدًا جديدًا من دون مخالفات بناء أو تعدٍ على أراضي الدولة.

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