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منوعات

هل أدرك ترامب نتيجة الانتخابات؟.. شاحنة مجهولة تنقل محتويات غامضة من البيت الأبيض ..فيديو

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:29 ص
شاحنة
شاحنة
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عزة عاطف
مع تقدم المرشح الديموقراطي «جو بايدن» على الرئيس الجمهوري «دونالد ترامب»، ووسط غموض حول نتيجة فوز أي من المرشحين، وازدياد الأمور تعقيدًا في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

انتشرت صور مثيرة للجدل على موقع التغريدات "تويتر"، لشاحنة مجهولة متوقفة أمام البيت الأبيض، ويتم نقل عدد من المحتويات الغامضة إليها.

وأثارت الصور، وتراوحت توقعات الجميع بين أن ترامب أدرك أن الأمور قد تنتهي لصالح بايدن، وأنها محتويات خاصة بترامب وحملته الانتخابية.

يظهر مقطع الفيديو، عددًا من العاملين في البيت الأبيض بواشنطن عاصمة الولايات المتحدة، وهم ينقلون عددًا من المحتويات من الداخل إلى الشاحنة الغامضة.

لا تزال أعمال فرز البطاقات تُجرى في عدة ولايات رئيسية، يمكن أن تحسم المعركة، وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن 6 ولايات تتبقى لحسم الصراع، إذ إن نتائج ولاية ألاسكا - 3 أصوات في المجمع الانتخابي - وولاية أريزونا - 11 صوتا في المجمع الانتخابي- لم تظهر بعد.

وينتظر الأمريكيون أيضا نتائج ولايات أخرى، وهي جورجيا - 16 صوتا في المجمع الانتخابي- ونورث كارولينا - 15 صوتا في المجمع الانتخابي - ونيفادا - 6 أصوات في المجمع الانتخابي-  وبنسلفانيا - 20 صوتا في المجمع الانتخابي.

وبحسب المؤشرات الأولية، يتقدم الرئيس الأمريكي ترامب في 4 ولايات على الأقل من الـ6 ولايات الرئيسية.

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