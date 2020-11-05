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فن

أخبار الفن.. وثيقة الزواج العرفي لـ سعاد حسنى وعبد الحليم حافظ.. شريف منير يجري مسحة كورونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:06 ص
سعاد حسنى وعبد الحليم
سعاد حسنى وعبد الحليم حافظ
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أحمد إبراهيم
نشر قسم الفن بموقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة على مدار اليوم، نستعرضها في التقرير التالي:

علقت المطربة كارمن سليمان، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، على صعود نادى الزمالك إلى المباراة النهائية ببطولة دورى أبطال أفريقيا وملاقاة الأهلي؛ بعد فوزه على نادى الرجاء المغربي.

علقت المطربة كارمن سليمان، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، على صعود نادى الزمالك إلى المباراة النهائية ببطولة دورى أبطال أفريقيا وملاقاة الأهلي؛ بعد فوزه على نادى الرجاء المغربي.

كشف الفنان شريف منير، عن نتيجة مسحة كورونا التي أجراها بعد تردد أنباء عن إصابة عدد من الفنانين في مهرجان الجونة بالفيروس.  

نشرت الإعلامية مي العيدان، وثيقة زواج الفنانة سعاد حسني والفنان عبد الحليم حافظ، والتي أعلنتها شقيقة سعاد حسني "جانجاه" في كتابها "سعاد أسرار الجريمة الخفية".

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة معالي زايد، التي قدمت عددا من الأعمال الفنية التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي بصفة عامة والمشاهد المصري بصفة خاصة. 

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