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فن

شاهد.. وثيقة الزواج العرفي لـ سعاد حسني وعبد الحليم حافظ

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:42 ص
سعاد حسنى وعبد الحليم
سعاد حسنى وعبد الحليم حافظ
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أحمد إبراهيم - سعيد فراج
نشرت الإعلامية مي العيدان، وثيقة زواج الفنانة سعاد حسني والفنان عبد الحليم حافظ، والتي أعلنتها شقيقة سعاد حسني "جانجاه" في كتابها "سعاد أسرار الجريمة الخفية".
 
وكان الإعلامي مفيد فوزي، قال إن رفض الفنان عبد الحليم حافظ، إعلان زواجه من سندريلا السينما المصرية والعربية، سعاد حسني؛ تسبب لها في حزن كبير.

وأضاف "فوزي"، أثناء لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أكثر ما كان يحزن سعاد حسني خصام عبد الحليم حافظ. 

وأكد الإعلامي، أن سعاد حسني اختبأت في منزله 8 أيام، وكانت تعيش على الشوربة، واستحلفته بابنته ألا يخبر عبد الحليم حافظ بهذا، حتى غادرت المنزل إلى بيت صديقة لها.

وأشار إلى أن سعاد حسنى قالت عن عبد الحليم حافظ «مستعدة أقعد تحت رجليه كممرضة عشان بحبه»، مشيرا إلى أن سعاد حسني كانت من أسرة ثرية.  

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