AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السلطات الأمريكية تعتقل 9 أشخاص بسبب أعمال شغب في بورتلاند

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:36 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
اعتقلت السلطات الأمريكية 9 أشخاص على الأقل بعدما تحولت المظاهرة التي اندلعت في مدينة (بورتلاند) بولاية (أوريجون) إلى أعمال شغب.

وذكرت قناة /فوكس نيوز/ الأمريكية، اليوم الخميس، أن أعمال الشغب تسببت في تحطيم نوافذ المحال التجارية في مدينة (بورتلاند)، مشيرة إلى أن المتظاهرين قاموا بإلقاء قنابل مولوتوف وزجاجات، كما أن المعتقلين كان بحوزتهم بندقية وألعاب نارية ومطارق وغيرها من الأشياء.

وأضافت القناة، أنه تم نشر القوات الأمنية من أجل السيطرة على أعمال الشغب، بالإضافة إلى الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المجتمع.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، والمرشح الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق باراك أوباما لمدة ثماني سنوات.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، ويقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. 6 أصوات تفصل جو بايدن عن البيت الأبيض.. وبدر بانون يعلن انتقاله لـ الأهلي

صدق عليهما الرئيس.. تعديلان على قانون الضريبة العقارية لتخفيف العبء

الزمالك راحة 4 أيام بعد الفوز على الرجاء والتأهل إلى نهائي الأبطال

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 5 -11-2020.. فيديو

الأسعار الرسمية لسيارات أوبل في مصر 2020 – 2021

عجائب المداومة على قراءة سورة البقرة يوميا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسعار الرسمية لسيارات أوبل في مصر 2020 – 2021

شاهد.. معجزة طبية على وشك إنقاذ امرأة فقدت أجزاء من وجهها بسبب مرض نادر

دون قصد.. أم تصارع الموت بسبب رصاصة طائشة أطلقها نجلها