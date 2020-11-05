للاطمئنان على الأطقم الطبية وتوافر الأدوية.. محافظ أسيوط يزور مستشفى ساحل سليم

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، سير العمل بمستشفى ساحل سليم المركزي "الاستقبال والأقسام الداخلية" واطمأن على توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية.





وبحسب بيان، الخميس، جاء ذلك خلال جولة مفاجئة ضمن جولاته الميدانية على المستشفيات والوحدات الصحية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها.. رافقه خلال الجولة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.





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وبدأ المحافظ جولته بتفقد قسم الاستقبال والاسعاف العاجل وقسم الأشعة والعناية المركزة ووحدة الغسل الكلوي بالمستشفى للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والاطمئنان على صحتهم وسير العمل بالأقسام وتوافر الأطباء والتمريض والتقى بالدكتور نحميا وسلى عزيز مدير مستشفى ساحل سليم المركزى واستمع إلى خطوات سير العمل بالمستشفى والخدمات التي يقدمها للمواطنين والتي تتحتوى على 83 سريرا منها 12 سريرا اقتصاديا و8 أسرة عناية مركزة.





فضلًا عن وحدة الاكسجين بالمستشفى واطمئن على حالة المرضى ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتفقد خزانات الأكسجين وشاهد التوسعات التى تمت بها مشددًا على سرعة التعامل مع المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم والتوسع في أماكن العزل بالمستشفى لسد الاحتياجات وتكثيف إجراءات التعقيم والتطهير بالمستشفى والتوسع في شبكات الاكسجين.





كما تفقد المحافظ موقع إنشاء مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد والذي سيتم انشاؤه على مساحة 3500 متر بجوار مبنى الاستقبال والأقسام الداخلية ويتكون من 5 طوابق يحتوى على كل الأقسام والتخصصات واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على التنفيذ مؤكدًا تقديم كل أوجه الدعم للإسراع في إنشاء المستشفى لخدمة مركز ساحل سليم وقراه وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.





وفى نهاية جولته بالمستشفى التقى الوزير المحافظ بمدير المستشفى وبعض الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم موجهًا بضرورة الالتزام بالعمل وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والاستغلال الجيد للإمكانات المتاحة والحفاظ على المستلزمات والأجهزة الطبية.





ووجه محافظ أسيوط – خلال الجولة – بتكثيف حملات لجان التفتيش والمتابعة على جميع المستشفيات المركزية والعامة والعزل وعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية مشددًا على توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية والأمن والتطهير والتعقيم المستمر بجميع المستشفيات وتفعيل بوابات التعقيم بجميع المستشفيات لحماية المرضى والأطقم الطبية والمترددين عليها ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".





وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أي حالات اشتباه.



