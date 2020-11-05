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بين الناس

لمواجهة الأمطار.. انطلاق سيارات شركة الصرف الصحى بالقاهرة فجرا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:43 ص
صدى البلد
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منار نور
انطلقت فجر اليوم سيارات ومعدات شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، وتمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وجوار الأنفاق استعدادا لسقوط أمطار وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أنه وفقا لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فإن جميع الشركات التابعة ترفع حالة الاستعداد القصوى، وفى حالة تأهب مستمرحتى للشركات التي لا يتوقع سقوط أمطار بها لتكون مستعدة للدفع بأي مساعدات للشركات الأخرى طبقا للاحتياج.

وأضاف أن الشركة تعمل بالتنسيق مع غرفة طوارئ الشركة القابضة والمحافظة ضمن منظومه تشمل العديد من الهيئات والاجهزه المعنية بمواجهة الأمطار.

يأتى ذلك ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرفع درجات الاستعداد بالشركات التابعة وانتشار المعدات وسيارات شفط المياه فى المحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية.

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