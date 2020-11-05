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حوادث

شاهد.. الصور الأولى لمقر مديرية أمن الجيزة الجديد بأكتوبر

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
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محمد صبري - ندى حمودة - أحمد مهدي
ينشر موقع صدى البلد الصور الأولى لمقر مديرية أمن الجيزة الجديد بمدينة 6 أكتوبر.

وكشفت مصادر أمنية أن العمل يبدأ اليوم من مقر مديرية أمن الجيزة الجديد فور افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للمبنى. 

وأشارت المصادر إلى أن كافة الادارات بالمقر القديم للمديرية تم نقلها تدريجيا للمبنى الجديد عقب الانتهاء من تجهيزه ولم يتبق بالمبنى القديم سوى بعض الخدمات القليلة التي تقدم للمواطنين وسيتم نقلها ايضا. 

وعن المقر القديم أفادت المصادر ان الارض المقام عليها ملكا لمحافظة الجيزة وفي الاغلب ستقوم المحافظة باستردادها والاستفادة منها خاصة ان المبنى كان يوجد به بعض الشروخ وقديم نوعا ما. 

وافتتح  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه السيد محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء أحمد راشد، محافظ  الجيزة، صباح اليوم، المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة، المُقام عند تقاطع طريق مصر – إسكندرية الصحراوي مع محور 26 يوليو، والذي يأتي تنفيذه في إطار الخطط الطموحة التي تتبناها وزارة الداخلية لتطوير المنشآت الشُرطية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات.

وخلال جولته بأرجاء المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة، تمت الإشارة أن هذا المقر تم بناؤه على أحدث النماذج المعمارية، ويضم عددا من المباني الملحقة، والتي من أهمها غرفة إدارة أزمات حديثة مجهزة بأحدث التقنيات المتمثلة في منظومة كاميرات حديثة لتغطية جميع الشوارع والميادين الرئيسة بنطاق قطاع أمن الجيزة، ومبنى الإدارة العامة لشرطة النجدة، والذي يضم أحدث غرفة عمليات مزودة بأحدث الأنظمة السلكية واللاسلكية، إلى جانب مقر الديوان العام للمديرية، ومبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بالإضافة إلى عدد من المباني الخدمية.

كما تم التأكيد، خلال جولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة في المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة، أنه تم الاستعانة بأحدث التقنيات لإدارة العمل الأمني من داخل هذا المقر، عبر منظومة متكاملة مُزودة بأحدث الأجهزة المتطورة، والتي تسهم في تقديم كافة الخدمات الأمنية للمواطنين بسهولة ويُسر، كما تم التنويه إلى أنه رُوعي عند إنشاء المقر تخصيص أماكن لتقديم تلك الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار الحرص عليهم، وتسهيل عملية إنهاء الإجراءات لهم

شاهد.. الصور الأولى لمقر مديرية أمن الجيزة الجديد بأكتوبر
شاهد.. الصور الأولى لمقر مديرية أمن الجيزة الجديد بأكتوبر
شاهد.. الصور الأولى لمقر مديرية أمن الجيزة الجديد بأكتوبر
شاهد.. الصور الأولى لمقر مديرية أمن الجيزة الجديد بأكتوبر
شاهد.. الصور الأولى لمقر مديرية أمن الجيزة الجديد بأكتوبر

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