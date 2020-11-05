شعراوي: 4 دورات تدريبية لتطوير أداء العاملين بالمحليات بمركز سقارة الأسبوع المقبل

ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل 4 دورات تدريبية في مجالات تنمية مهارات المديرين والعاملين في إدارات الشئون القانونية وادارات تنفيذ الاحكام وتنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال حصر وإدارة الأصول بإدارات التخطيط وأملاك الدولة والإيرادات ولجان حصر الاصول وتنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال إنشاء وإدارة صفحات شبكات التواصل الاجتماعى بمراكز المعلومات وادارة الاعلام وادارات البوابات والصفحات الالكترونية والسياحة إضافة الى دورة فى اللغة الانجليزية ويستفيد من هذه الدورات 115 متدربًا من جميع المحافظات.





وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الى أهمية تطوير العنصر البشري داخل المحليات من أجل تطوير الأداء مؤكدًا أن تدريب العاملين والاستثمار في العنصر البشري من أهم وسائل تطوير الإدارة المحلية مما يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة .



