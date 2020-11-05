AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استبعاد صفقة الأهلي.. نجم الزمالك يزين قائمة المغرب لمواجهة أفريقيا الوسطى

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:12 م
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
Advertisements
محمد السعيد
أعلن وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمة أسود الأطلسي لمواجهة أفريقيا الوسطى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.

وشهدت قائمة منتخب المغرب تواجد أشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك، بينما تم استبعاد بدر بانون صفقة النادي الأهلي الجديدة.

وجاءت قائمة منتخب المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير الكجوي - هشام المجهد.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - عصام شباك - نصير مزراوي- غامك سايس - جواد يميق -  سامي مايي - حمزة منيدل - زهير فضال - نايف أكرد.

خط الوسط: نسيم بوجلاب - سفيان أمرابط - فيصل فجر - أيمن برقوق - عادل تاعرابت - سليم أملاح - حكيم زياش.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - سفيان رحيمي - أمين حاريت - يوسف النصيري - يوسف العربي - زكرياء أبو خلال.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة بن شرقي .. منتخب المغرب يكتسح السنغال بثلاثية وديا

قبل موقعة الرجاء.. بن شرقي على مقاعد بدلاء المنتخب المغربي أمام الكونغو وديا

بمشاركة بن شرقي.. المغرب يتعادل مع الكونغو 1 - 1 وديا

بـ 16 لاعبا فقط .. الرجاء يعلن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك بدوري الأبطال

الرجاء المغربي يستعيد 12 لاعبا قبل موقعة الزمالك بدوري الأبطال

2021 .. 7 صقور عرب على موعد مع السعادة في الدوريات الأوروبية

ترشيحاتنا

الأهلي ضد الزمالك.. كاف يعلن ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا

صلاة تجعلك في ذمة الله طوال اليوم

هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات؟.. الإفتاء ترد

شوبير يطالب بنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

خدمة للناخبين.. اعرف لجنتك الانتخابية وهل يحق لك التصويت أم لا في دقائق

عجائب المداومة على قراءة سورة البقرة يوميا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا في مصر.. سعر ومواصفات سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021.. صور

الأسعار الرسمية لسيارات أوبل في مصر 2020 – 2021

شاهد.. معجزة طبية على وشك إنقاذ امرأة فقدت أجزاء من وجهها بسبب مرض نادر