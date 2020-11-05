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رياضة

نجل مدرب حراس المنتخب الأوليمبي يجرى عملية جراحية اليوم

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:20 م
نجل أسامة عبد الكريم
نجل أسامة عبد الكريم
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يسري غازي
يجري اليوم الخميس عمر أسامة عبدالكريم حارس مرمى منتخب مصر مواليد ٢٠٠١ ونجل أسامة عبدالكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي عملية جراحية فى مستشفى مصر الدولي تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز.

ويؤدي منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب مرانه في الثالثه عصر اليوم الخميس علي الملاعب الفرعية بإستاد القاهرة فى ثالث أيام معسكر اوليمبي الفراعنة.

ويستعد اوليمبي الفراعنة للمشاركة فى نهائيات اولمبياد طوكيو ٢٠٢١ بعد التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا التى أقيمت في القاهرة نهاية العام الماضي.

كان المنتخب الأولمبي ادي مرانه أمس الاربعاء علي الملاعب الفرعية بإستاد القاهره في ثاني أيام معسكره المفتوح استعدادا لمباراة كوريا ثم مواجهة البرازيل  يومي 12 و17 نوفمبر الحالي، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق يوليو 2021. 

حرص  شوقي غريب المدير الفني على أن يكون  المران قويا شمل النواحي التكتيكية والتسديد علي المرمي واختتمه بتقسيمة علي الملعب كاملا. 

سيطر الحماس علي التدريبات من جانب اللاعبين في محاوله لاثبات الذات قبل اعلان القائمة النهائية التي ستدخل المعسكر المغلق. 
ويواصل المدير الفني محاضراته اليومية مع اللاعبين للتأكيد علي بعض الأمور والواجبات المطلوبة من كل لاعب خلال المران. 

ويحرص أسامة جلال مدافع الفريق على الحضور يوميا في موعد التدريب رغم عدم مشاركته، حيث يعالج من إصابة لحقت به خلال مشاركته في اخر مباراه له مع ناديه في الدوري الممتاز، كما غاب صلاح محسن عن مران اليوم لاصابته بنزلة برد.

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