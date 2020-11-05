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رياضة

الحبس 6 شهور للبطل الأولمبي أبو غوش

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:49 م
البطل الأوليمبي أحمد
البطل الأوليمبي أحمد أبو غوش
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محمد سمير

قالت وسائل إعلام أردنية، اليوم الخميس، إنه صدر حكما على البطل الأولمبي أحمد أبو غوش بالسجن 6 أشهر، كما تم طرده من الخدمة العسكرية على خلفية قضية جنائية.


وكان أبو غوش قد أعلن في وقت سابق اعتزاله اللعبة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دون توضيح الأسباب، فيما أكد الاتحاد عدم تبلغه الرسمي بالاعتزال.


وقبل أيام قال الأمن العام الأردني، إن البطل الأولمبي أحمد أبو غوش موقوف على خلفية قضية جنائية.


وذكر عامر السرطاوي الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام بالأردن، أن أبو غوش موقوف على خلفية قضية جنائية ليس لها علاقة بأي شأن رياضي أو أولمبي.


وأضاف السرطاوي أن أبو غوش موقوف في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل على خلفية قضية جنائية منظورة لدى القضاء، تم توقيفه على إثرها وهي بيد القضاء.


ويعد أبو غوش صاحب الميدالية الذهبية الرسمية الوحيدة بتاريخ الأردن بالألعاب الأولمبية، وحصدها في النسخة الماضية من الألعاب الأولمبية والتي أقيمت بالبرازيل عام "2016".

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