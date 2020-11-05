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تكنولوجيا

هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 2 سيأتي بمكبرات صوت استريو‎

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:03 م
هاتف Galaxy Z Flip
هاتف Galaxy Z Flip
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة سامسونج Samsung، في شهر يوليو الماضي بشكل رسمي عن هاتفها الذكي Galaxy Z Flip القابل للطي، والذي يجلب دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، إلى جانب بعض التغييرات على الطراز الأصلي.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أظهرت بعض التسريبات الجديدة أن هاتف سامسونج القابل للطي بشكل أفقى Galaxy Z Flip، من المتوقع أن  يأتي بمكبرات صوت استريو.


وسيكون هذا تقنية جديدة مرحبا به مقارنة بهاتفي Z Flips السابقين اللذين تم طرحهما مع مكبر صوت واحد فقط متجه لأسفل، ومن المتوقع أيضًا أن هاتف "Galaxy Z flip 2" الجديد بكاميرا خلفية ثلاثية تبلغ دقتها 12 ميجابيكسل، وعدسة 12 ميجابيكسل فائقة الاتساع، ومستشعر بدقة 12 ميجابيكسل، ومع كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy Z Flip 2،  شاشة خارجية أكبر حجمًا بقياس 1.1 بوصة، ةبشاشة قابلة للطي بمقاس 7.6 بوصة، بدقة عرض 2213×1689 بيكسل، ومعدل تحديث للشاشة بتردد 120 هرتز في الثانية.

ووفقا  للمسرب التقني الشهير روس يونج، فأن من المتوقع تأجيل طرح هاتف Galaxy Z flip 2 حتى صيف 2021، ولن يتم إطلاقه مع سلسلة S21 في يناير  أو فبراير المقبل.

الجدير بالذكر أن هاتف Galaxy Z Flip، يبلغ سعره حوالي 22.500 جنيها مصريا ويأتي في خيار واحد بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلي بسعة 256 جيجابايت.

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