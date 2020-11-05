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أخبار البلد

لأول مرة.. إنــطـــلاق فـعـالـيـات التدريب البرمائى المشترك الـمصرى الـبـريطـانـى "T-1"

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:16 م
فـعـالـيـات التدريب
فـعـالـيـات التدريب البرمائى المشترك الـمصرى الـبـريطـانـى
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محمد إبراهيم
انطلقت فعاليات التدريب البرمائى المشترك المصرى البريطانى (T-1) والذى يستمر حتى الحادى عشر من نوفمبر الجارى بنطاق الأسطول الشمالى  بالبحر المتوسط بجمهورية مصر العربية.


ويشارك فى التدريب من الجانب المصرى حاملة المروحيات المصرية "أنور السادات" من طراز ميسترال ومجموعتها  القتالية المصاحبة وعناصر من القوات الخاصة البحرية وعدد من الطائرات متعددة المهام ويشارك من الجانب البريطانى سفينة الإبرار " HMS ALBION" ومجموعتها القتالية المصاحبة وعناصر من القوات الخاصة البحرية البريطانية .


جدير بالذكر أن التدريب (T-1) ينفذ للمرة الأولى بين مصر وبريطانيا ، حيث بدأت المرحلة الأولى للتدريب بوصول سفينة الإبرار" HMS ALBION" وعناصر القوات الخاصة البريطانية إلى قاعدة الأسكندرية البحرية وعقد مؤتمر تنسيقى لتعارف القوات المشتركة من الجانبين .


ويهدف التدريب إلى تبادل الخبرات فى مجال التخطيط والتنظيم وتنفيذ وإدارة العمليات البرمائية المشتركة ، وعمليات مكافحة التهديدات البحرية والأمن البحرى ، ودارسة تكتيكات وأساليب أعمال قتال القوات الخاصة البحرية للجانب البريطانى فى مجال العمليات البرمائية.

وكذلك عقد ورش عمل لتبادل الخبرات فى موضوعات الأمن البحرى وعمليات الاعتراض وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر. 

يأتي ذلك  فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للتدريبات المشتركة مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة وتبادل الخبرات مع البحريات العالمية.

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